Jablonec n. N. – Florbalistům Jablonce v divizním derby s Libercem chyběl k vítězství jen kousek. Za nerozhodného stavu 5:5 se rozhodli o vítězství se poprat až do poslední vteřiny. Lepší by asi bylo smířit se alespoň s remízou.

Potvrdil to také manažer klubu Tomáš Beran: „Prohráli jsme těsně. Ještě pár minut před koncem jsme srovnali na 5:5. Soupeř nám ale dal hned gól na 6:5. Zkoušeli jsme to i bez brankáře, ale inkasovali jsme do prázdné brány. Utkání skončilo výsledkem 5:7. Průběh zápasu byl ale hodně vyrovnaný, a to jsme nešli do utkání jako favorité.“ Béčko Liberce se neprobojovalo do extraligy, takže do jablonecké sportovní haly přijelo s kvalitní sestavou. „Byl to až překvapivě vyrovnaný zápas. Po tom, co jsme srovnali, jsme se zbytečně hnali za třemi body. Lepší by možná bylo výsledek podržet. Rozhodná branka padla těsně před koncem. Hrajeme o záchranu, bod by se nám hodil. Je to škoda. Liberec se pohybuje v horní části tabulky"

Příští neděli, 21. listopadu v 17,30, hrají Jablonečtí doma s Jičínem. A bude to pro ně hodně důležité utkání.