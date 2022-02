Divize se v Jablonci hrát asi bude. A to i přes výsledek v důležitém utkání s týmem Semil, ve kterém domácí se soupeřem remizovali 2:2 a teprve v prodloužení vstřelily Semily vítězný gól.A tým Florbal Jablonec zná své soupeře do nadcházející sezóny a ví, jak na ně. Mužský kádr, který nastupoval v sezóně bez základních pilířů mužstva Jana Havla a Michala Krále, čeká náročná zkouška, bojuje o udržení v soutěži. Pokud se to povede, má tým možnost ukázat, že do divize patří.

Potvrdil to i zástupce klubu Tomáš Beran: „Bod, který jsme získali za remízu nám bude stačit na předposlední místo v tabulce a v soutěži bychom měli zůstat dál. Semily už by nás neměly přeskočit, v prvním zápase jsme nad nimi vyhráli v normální hrací době, takže vzájemná utkání bychom měli mít lepší. Semily mají o tři body méně, hraje se ještě jedno kolo. I když vyhrají, už se před nás nedostanou. Divizní soutěž je náročná finančně i časově, hraje se každý týden. Definitivně se o naší účasti v divizi rozhodne v květnu, kdy končí termín přihlášek do soutěží. Pokud by ale ze soutěže sestupovaly dva poslední týmy, tak bychom hráli regionální soutěž Liberecko-ústeckého kraje. Některý postupující tým se může ale rozhodnout, že nechce hrát vyšší soutěž a nastoupíme místo něj. Tak uvidíme.Teď máme do května zápasové volno, trénujeme ale dál.“