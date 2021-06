V sezónách 2001-2005 oblékal trenér současné hokejové reprezentace Filip Pešán dres druholigových jabloneckých Vlků. Jeho hráčská kariéra je bohatá. A stejně i kariéra trenéra, kterým se stal v roce 2007.

Filip Pešán. | Foto: ČTK, DENÍK

Peši má svoji tvář

Po nevýrazných výkonech českých hokejistů se snesla řada kritik i na hlavu trenéra Filipa Pešána. Masy fanoušků, jako vždycky, co Čech, to hokejový odborník, mu vyčítaly hlavně to, že s týmem nežije. Že stojí na střídačce s kamennou tváří a nedává znát žádné emoce. Že je jako kamenná sfinga. Filip Pešán si prostě zvolil a je mu vlastní image úspěšného amerického manažera s tváří hráče pokru. Nic víc. A že by nežil tím, co se děje na ledě a nežil s týmem? Tak to opravdu ne. Alespoň podle lidí, kteří ho při hokeji poznali.