Největší český běžkařský seriál ČEZ SkiTour vyvrcholí novými závody v Harrachově. Běžkaři si v rámci 16. ročníku seriálu SkiTour, která zatím přivítala ve stopě téměř 11 000 závodníků, dají poslední dostavení v pátek 10. a v sobotu 11. března v Harrachově.

Poslední zastávka začíná netradičně už v pátek 10. března večerním závodem s čelovkami na 20 km volnou technikou. V sobotu 11. března přijdou nejprve na řadu děti a dorost a následně se také dočkají závodníci na klasických distancích dlouhých 10, 20 a 40 kilometrů.

Startovné na vybraný závod bylo možné pořídit do 7. března online na www.ski-tour.cz a pak také přímo na místě. Na své si přijdou rodiny s dětmi, úplní začátečníci i zkušení lyžaři. Zavírák sezony ozdobí také bohatý doprovodný program. V sobotu se rozloučíme se sezonou ČEZ Energy Festem s písničkářem Pokáčem a slavnostním vyhlášením celkového pořadí SkiTour. Následovat bude závěrečná party pro lyžaře i širokou veřejnost. Mezi hosty by neměly chybět ani sportovní osobnosti v čele s Evou Puskarčíkovou, harrachovskou rodačkou.

Páteční program bude pro opravdové běžkařské fajnšmekry. Za tmy se v 19:30 vyjede do VW 20kilometrového závodu volnou technikou v okolí harrachovského mamutího můstku. Organizátoři navíc plánují zařadit i ojedinělý výjezd po části sjezdovky, a tak by měl závodníky čekat naprosto unikátní úsek. Zbylé kilometry povedou po tamních závodních trasách, které také nabízejí poměrně náročné profily. Díky poloze na severním úbočí Čertovy hory na nich i přes nevelkou nadmořskou výšku bývá sníh do pozdního jara.

V sobotu dopoledne jsou na programu tradičně dětské závody Mini SkiTour. První kluci a holky odstartují v 10 hodin a svoji trasu a kategorii si najdou závodníci od 3 do 15 let. V pravé poledne se vyjede do hlavního maratonu na 40 kilometrů klasicky. Výjimečná trasa bude stoupat po závodních okruzích až těsně pod vrchol Čertovy hory. Nad osadou Hleďsebe se závodníci přesunou na Ručičky, aby sjeli až do údolí Mumlavy. Podél této říčky vystoupají na Krakonošovu snídani a po cestě podél Plešivce budou směřovat zpátky k cíli. Pokud bude přát počasí, trasa nabídne krásné výhledy.

O čtvrt hodiny později ve 12:15 odstartuje závod na 20 kilometrů, jehož trasa také nabídne krásné výhledy, ale rozhodně není tak náročná. Komu se nechce absolvovat dlouhé výjezdy, může zvolit trasu na 10 kilometrů České televize se startem ve 12:30, kterou zvládnou i rodiny s dětmi.

V 17:30 přímo v běžeckém lyžařském areálu v Harrachově zahraje písničkář Pokáč. Od sedmi večer se pak bude konat slavnostní vyhlášení výsledků celého seriálu ČEZ SkiTour 2023, který v sobě zahrnuje jak ČEZ Jizerskou 50, tak dalších 5 závodů v ostatních českých pohořích i polský Bieg Piastów. Na něj naváže závěrečná party, na které budou moci všichni oslavit zdárně dokončenou sezonu.

Seriál ČEZ SkiTour letos zažívá rekordní účast, kdy nejvíc určitě zaujme 9 201 registrovaných závodníků na 56. ČEZ Jizerskou 50. Běžkaři si v rámci seriálu nakonec užijí 7 z 8 původně plánovaných závodů, což je v kontextu problematické zimy s mnoha abnormálně teplými týdny velkým úspěchem. Na všechny závodníky se těšíme o víkendu v Harrachově!