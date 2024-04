Maloskalští volejbalisté zavítali na půdu nejvzdálenějšího soupeře z průběhu celé sezóny, vítěze skupiny C druhé ligy, družstva Kojetína. Po 4,5 hodinách na cestě se nepříliš svěží Skaláci pustili do rozlučkového zápasu s letošní sezónou.

VK Malá Skála | Foto: Michal Novák

SK Kojetín 2016 B - VK Malá Skála 3:0 (20, 17, 19)

Přestože šance na postup do vyšší soutěže byly jen v teoretické rovině, motivací Skalákům byla touha připsat si aspoň čestný bod do tabulky. Jako již tradičně v celé kvalifikaci i tentokrát hostující tým počítal absentující hráče ve velkém. Jmenovitě chyběli smečaři Chum, Holubec, Hořák, blokař Kinský a libero Folprecht. Samotný zápas se od začátku vyvíjel vcelku vyrovnaně až do poloviny prvního setu, kdy se domácímu týmu, hnanému skvělou atmosférou v zaplněné hale, podařilo odskočit do několika bodového trháku a výhru v prvním setu si již v klidu pohlídali. Domácí se dostali na koně, naopak na Skalské hráče padla deka a zřejmě i vlivem dlouhé a vyčerpávající sezóny již nezbyl dostatek sil na větší odpor, hře chyběla větší bojovnost a domácí tým, hrající s krásnou lehkostí, si bez problémů dokráčel pro vítězství 3:0 a mohl započít oslavy postupu do 1. ligy.

Sestava: Preisler, Anděl, Mařík, Zeman, Macháč, Kovář a libero Bukovjan

Střídali: Novák a Pastuch

„I přes neúspěch v kvalifikaci máme za sebou historicky nejúspěšnější sezónu, kdy se nám podařilo vyhrát svou skupinu druhé ligy. Děkujeme všem fanouškům, sponzorům a přátelům našeho klubu za skvělou podporu a v příští sezóně se pokusíme navázat na výkony z té letošní,“ zhodnotil na závěr smečař David Macháč.