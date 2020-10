V Huti běželi další ročník krosu, trať byla náročná

Za dva roky čeká pořadatele známého krosu v Huti kulatý, padesátý ročník. Hlavní organizátor Richard Hübel potvrdil, že určitě připraví pro účastníky překvapení, aby náležitě oslavili padesátiny této sportovní akce. A co to bude? To zatím tají, ale už plánuji.

Kros v Huti | Foto: Dagmar Březinová