Předškolní dívky 80 metrů ( 4 – 5 let )

Předškolní chlapci 80 metrů ( 4 – 5 let )

Nejmladší žákyně 400 metrů ( 6 – 7 let )

Nejmladší žáci 400 metrů ( 6 – 7 let )

Nejmladší žáci 400 metrů (8-9 let)

Nejmladší žákyně 400 metrů (8-9 let)

Nejmladší žáci 400 metrů (10-11 let)

Nejmladší žákyně 400 metrů (10-11 let)

Mladší žákyně 800 metrů (12-13 let)

Muži - 10 000 metrů - veteráni D (70 let a starší)

Muži - 10 000 metrů - veteráni B (50-59 let)

Muži - 10 000 metrů - vereráni A (40-49 let)

Muži – 10 000 metrů 20-39 let

Hlavní závod můžů na 10 km o p. pohár Beadsworld Skl.bižuterie a.s. Alšovice-celkově

A překvapovali hlavně ti mladí ještě ve školním věku. Do cíle totiž často dobíhali v popředí mezi dospělými. V hlavní kategorii favorit nezklamal, doběhl s náskokem jasně první. Na stupních vítězů potěšily medaile i poháry. Ale vítězství patřilo všem, kteří se krosu v Huti zúčastnili a celý rok budou trénovat na ročník 50.

Na startu byly k vidění snad všechny všechny věkové kategorie, od těch nejmenších, kteří ještě ani nenavštěvují školu, ale pod vedením maminky nebo tatínka už vědí, co to znamená jít si zaběhat, zazávodit, až po takové borce, kteří už překročili sedmdesátku, ale bez běhání si nedovedou svůj život představit.

V obci Huť se opět konal běžecký závod, který má už mnohaletou tradici. Letos to byl jeho 49. ročník. Za rok pořadatelé budou chystat kulatiny.

