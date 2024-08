O víkendu 24. a 25. srpna se v Jablonci koná velká atletická akce, Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let. Závody se uskuteční na stadionu Střelnice po čtyřech letech. Současně to znamená pro jablonecké organizátory malou generálku před MČR mužů žen, které se uskuteční v roce 2025.

Pro jablonecké organizátory se jedná o malou generálku před MČR mužů žen, které se uskuteční v roce 2025.Obě akce se mohou uspořádat po provedení položení nového tartanového povrchu na stadionu a v hale v minulém roce což byla jedna s podmínek pro uspořádání takové akce.

"Do Jablonce přijede přes pět set závodníků z celé republiky. V devatenácti disciplínách se bude bojovat o medaile. Největšími hvězdami šampionátu budou beze sporu sprintér Eduard Kubelík s oštěpařkou Petrou Sičákovou. Oba reprezentovali republiku na mistrovství Evropy v Římě i na nedávných olympijských hrách, Sičákové unikl postup do finále o necelý metr a její letošní osobní rekord dokázala zlepšit na 62,12 cm. Kubelík bude usilovat o sprinterský double, jelikož je přihlášen na stovku i dvoustovku. Na delší distanci se letos blýsknul v hale výkonem 20.66 a je jasným favoritem na zlato. Na stovce ho čeká velký boj s několika sprintery s osobáky kolem 10.50 s," informoval o závodnících předseda atletického oddílu Dušan Molitoris.

Velmi kvalitní bude také mužská čtvrtka, kde jsou přihlášeni tři závodníci s letošními časy pod 47 vteřin. Ve stejné situaci bude sprinterka Tereza Lamačová proti ní se na stovce postaví Eva Kubičková a na dvoustovce Johanka Šafářová. Už o své páté zlato v řadě z mistrovství republiky této kategorie bude usilovat naše současná koulařská jednička mezi ženami Katrin Brzyszkowská, která má osobní rekord 17,39 cm a dá se očekávat, že o titul se může připravit pouze sama.

Na startu nebudou chybět ani domácí atleti LIAZU Jablonec. V kategorii mužů je největší nadějí překážkář Štěpán Schubert. Pro kterého to bude první ostrý start po zranění. Ve stejné disciplíně nastoupí jeho kolegové Sam Ojo Omrodion a Roman Kadavý.

O umístění bude bojovat ještě dalších deset domácích mužů. Velké ambice na postup do finále mají oba čtvrtkaři Matěj Koravský a Jakub Zajíček. Překvapit mohou mladí běžci na 1500 m Richard Hübner a Tomáš Jehlička. Do finálové osmičky by se měl také probojovat kladivář David Novák a ve skoku o tyči Karel Vělička. Tam by také neměla chybět štafeta 4x400 m. V kategorii žen je přihlášeno sedm závodnic.

"Největší ambice na zisk některé z medailí má Adéla Sochorová v trojskoku a v dálce tam ji budou sekundovat Eliška Latislavová a Kateřina Kadavá. Proměnit svůj start v nějakou medaili má také v běhu na 400 m překážek Pavla Kumstátová. Na krátkých překážkách uvidíme ještě Kateřinu Kadavou. Každé umístění domácích závodníků do osmého místa bude velkým úspěchem," zdůraznil Molitoris.

Závody začnou v sobotu 24. srpna v Srnčím dole nejprve v 11 hodin kladivem žen a budou pokračovat ve 13 hodin kladivem mužů. Na stadionu vypukne první disciplína, kterou je tyčka mužů v pravé poledne. Slavnostní zahájení je na programu ve 13:40, zúčastní se ho také představitelé kraje, města a českého atletického svazu.

"A nebude také chybět naživo zpívaná hymna. Celý program šampionátu bude živě přenášen na televizní stěně. Nedělní program bude zahájen v 10 hodin dálkou žen, koulí mužů a oštěpem žen. Na uspořádání celého mistrovství se bude podílet více než stovka organizátorů a věříme, že se jim podaří připravit závodníkům skvělé podmínky pro nejlepší výkony a divákům výborný atletický zážitek," řekl předseda atletického oddílu.