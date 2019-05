Rugby Club Griffins Jablonec byl pořadatelem turnaje dětí do 14 let kategorie v sedmičkovém rugby. Mládež v tomto věku nehraje ligu, ale se soupeři se setkává na turnajích. „Do Jablonce přijelo pět týmů z Čech, dorazily například Velké Popovice, Olymp Praha, Babice. A samozřejmě hraje také domácí Jablonec.

Sedmičkové rugby se hraje dvakrát sedm minut,“ informoval za pořadatele Jan Drabina, který je zároveň trenérem jablonecké kategorie U14 a bývalý hráč.

NEJDE JIM VŮBEC O CENY

Zdůraznil, že turnaj nekončí vyhlášením vítězů a rozdáváním cen. Účastníkům jde hlavně o to setkávat se s ostatními kluby a porovnat si, jak si na tom navzájem stojí. „Je důležité, aby se tuto hru naučili chlapci i děvčata dobře hrát a aby ji měli rádi. Rugby podporuje rozvoj všestranné kondičky. A navíc, do čtrnácti let věku mohou hrát dívky i chlapci dohromady. A máme tady dnes družstva, která jsou smíšená nebo vysloveně dívčí. A týmy děvčat bývají dobré,“ připomněl zkušený trenér. Turnaje rugby absolvují jablonečtí hráči několikrát za rok a pořádajícím týmem je vždy jeden z účastníků turnaje.

DĚVČATA HRAJÍ PRIM

Dodal ještě, že družstva, která jsou složená pouze z děvčat, bývají často rychlejší a dravější. Pořádající jablonecký oddíl má za sebou již tříletou tradici. Vedle týmu U14 vychovává také ještě U1O a U12. „Věnujeme se hlavně mládeži a často vyjíždíme na podobné turnaje. Dnes už jeden zápas naši vyhráli, podlehli ale děvčatům z Babic a ještě je čekají další zápasy,“ řekl k průběhu trenér Drabina.

HLAVNĚ, ABY HRÁLI

Mládežnické turnaje nepořádají organizátoři proto, aby rozdávali medaile a diplomy. Bývají bez závěrečného pořadí a bez vyhlášení vítězů. Trenérům a hráčům jde hlavně o to, aby si navzájem jejich svěřenci poměřili síly s ostatními soupeři. „Nejde nám o výsledek, ale chceme, aby si pořádně zahráli,“ shodli se trenéři. Výhodou rugby, jak uvedl jablonecký kouč, je to, že skórovat může každý. „Je to sport spíše o odvaze, tréninku. Rugby může hrát každý, uplatní se v něm různé typy hráčů, které jiné sporty nemůžou hrát, protože jsou třeba hubení, robusní, vysocí i malí. Tato věková kategorie U14 je ještě ve fyzickém vývinu a my se snažíme rozvíjet její pohybovou stránku,“ zdůraznil kouč. Upozornil ale, že kategorie U16 a U18 už patří k dospělým družstvům. A ty už mají přípravu náročnější, mohou více posilovat a věnovat se také fyzické přípravě.

Jablonecký oddíl Griffins má pouze mládežnické týmy. Rugby v Jablonci v minulosti nikdy neexistovalo. Vzniklo před třemi lety. Klub založil Jiří Bártl. Na samém začátku hrálo také družstvo dospělých. Ti se pak rozhodli, že si založí svůj vlastní klub v Liberci. A dnes hrají rozvojovou ligu.

MAJÍ KAM POSTOUPIT

„A to je skvělá perspektiva pro náš dorůstající mládežnický tým. Nejlepší hráči vědí, že mají kam postoupit. Máme dva dobré hráče, kteří už jezdí trénovat do Prahy. Jednoho půjčujeme do týmu Praga a hraje s ním ligu. Snažíme se, aby v Jablonci mělo rugby zvučné jméno a aby se o něj mládež zajímala,“ zdůraznil trenér Jan Drabyna.

Pohoda na travnatém hřišti v Břízkách vládla po celou dobu turnaje. I když na hrací ploše se chvílemi odehrávaly lité boje, na soupeřích to vidět nebylo. „Chceme vychovávat hráče všech věkových kategorií. Rugby každému z nich přinese nové kamarády na celý život,“ řekl kouč.