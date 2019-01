Jablonec n. N. /FOTOGALERIE/ - Ženy USK Praha a muži AK Kroměříž obhájili v areálu Střelnice atletické tituly mistrů České republiky družstev.

Mistrovství republiky atletických družstev se konalo na jablonecké Střelnici za krásného, slunečného počasí.



Družstvo žen USK Praha zvítězilo s velkou převahou – o několik parníků, konkrétně o 67 bodů, což okomentovala vedoucí družstva slovy: „Od začátku roku jsme šly tvrdě za titulem a byly jsme si jisté, že jej získáme. Družstvo je tak silné, že by nás mohla ohrozit jen série zranění. Tým je kvalitní téměř ve všech disciplinách.“



Naopak boj o titul mužských družstev byl napínavý doslova do poslední vteřiny a AK Kroměříž vyhrál o jediný bod a v boji o bronzové medaile vyhrál PSK Olymp Praha nad ASK Slavii Praha dokonce o půl bodu.



O získání mistrovského titulu AK Kroměříž rozhodlo jednak angažování vynikajících afrických běžců Sarwata Pascala Momby a Marco Marco Josepha z Tanzanie vedením kroměřížského klubu na straně jedné a absence pátého výškaře z nedávného berlínského mistrovství světa Jaroslava Báby z Dukly Praha na straně druhé.



Bába totiž ve stejné době startoval na špičkovém výškařském mítinku v německém Eberstadtu , kde v soutěži světových výškařů obsadil výkonem 220 cm sedmé místo.



Sarwat Pascal Momba vyhrál běh na 1500 m a na 3000 m a Marco Marco Joseph doběhl za svým kolegou druhý na 3000 m a čtvrtý na 1500 m. Dohromady tak získali 30 bodů.



Velice vyrovnaný a napínavý byl však nejen boj o titul v kategorii mužů, ale i v celé řadě disciplin.



Tak Drahomíra Eidrnová (Hvězda Pardubice) vyhrála běh žen na 400 m o jedinou setinu vteřiny před Lenkou Masnou z Brna a Petr Götz z Kroměříže vyhrál také běh na 400 m o tři setiny vteřiny před Pavlem Jiráněm z Olympu Praha.



Boje nejlepších českých atletů, především účastníků nedávného mistrovství světa v Berlíně, vytvořily předpoklady pro překonávání rekordů stadionu Střelnice.

Předpoklady se naplnily

Rekord stadionu ve skoku dalekém Milana Gombaly z roku 1997 překonal Štěpán Wagner (Dukla Praha) výkonem 796 cm, rekord stadionu v běhu na 100 m překážek žen Ivety Rudové 13,28 sec., také z roku 1997, překonala česká rekordmanka a letošní druhá Evropanka Lucie Škrobáková časem 13,17 sec.



Rekord stadionu v běhu na 110 m překážek mužů Itala Laurenta Ottoze z roku 1994 vyrovnal časem 13,51 sec. Petr Svoboda za velmi dramatických okolností.



Petr Svoboda totiž startoval v pátek pozdě večer na závodech Weltklasse ve švýcarském Curychu na Letzigrundu. Spát šel dlouho po půlnoci a již v půl páté musel vstávat, aby stihl odlet letadla do Prahy.

Z pražského letiště jel autem přímo do Jablonce, aby krátce po poledni bojoval za svůj oddíl Olymp Praha o body. Nejen, že zvítězil, ale časem 13,51 sec. vyrovnal rekord stadionu.

Hvězdou olympionička, rekordmanka a domácí

V soutěži žen byla hvězdou šampionátu olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem, jablonecká rodačka a odchovankyně jablonecké atletiky Barbora Špotáková, která si na závody víceméně „odskočila“ ze série společenských povinností.



Výkon 57,87 m komentovala slovy: „Nešlo mi o výkon, ale o vítězství a o body pro družstvo. Jsem ještě hodně unavena z mistrovství světa v Berlíně, protože ten závod byl pro mne velmi těžký. Na Střelnici foukal velmi silný protivítr, který mi mohl klidně sebrat pět metrů. V pondělí mne čeká závod IAAF Grand Prix v anglickém Gatesheadu, takže jsem se i trochu šetřila."



Z žen předvedly mimořádné výkony Věra Cechlová v hodu diskem (61,20), Jan Kárníková ve vrhu koulí (17,16), Renáta Medgyesová ve skoku dalekém (645), Jiřina Ptáčníková ve skoku o tyči (421), Lucie Klocová, která vyhrála běh na 800 m (2:10,41) a na 1500 m (4:30,65) a Kateřina Čechová, jež potvrdila, že je nejlepší českou sprinterkou, když jasně vyhrála běh na 100 m (11,79) i na 200 m (24,33).



Z mužů předvedli mimořádné výkony Jan Marcell letošním nejlepším výkonem v hodu diskem (61,42), desátý oštěpař světa Petr Frydrych (77,58), Milan Žalský ve vrhu koulí (19,60), Milan Balcar ve skoku o tyči (551) a Petr Szetei v běhu na 200 m (21,06).

autor Václav Poláček