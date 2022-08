„V červnu jsme měli na rozlučce se sezónou sto třicet sedm účastníků. Děti k nám dojíždějí ze Železného Brodu a okolí. Některé jsou i z Jablonce. Asi máme dobré reference,“ řekl s úsměvem.Takové množství mladých garantuje i kvalitní výsledky. Například starší žáci postoupili na posledním turnaji ze skupiny. „Kluci zahráli to, co bych chtěl, aby hráli. Už to nebylo jen o radosti ze hry, ale už po nich chci také výkonnost. Budeme teď hrát už v dorostu, tak uvidíme, co nás tam čeká,“ řekl trenér této kategorie Fabián.

Ten vždycky v klubu rozjíždí novou věkovou kategorii.V prázdninových měsících si trenéři od florbalu neodpočinou. Připravují pro děti soustředění na závěr prázdnin. „Kdysi jsme začínali jen s jedním termínem, teď už tři. Chystáme soustředění také pro další kategorie. Začínat bude přípravka v pátek 19. srpna. Pro ty nejmenší připravujeme náplň hravou formou, v programu budou mít i celodenní výlet. Elevové už budou trochu pilovat fyzičku a starší žáci a dorost, ti už budou makat,“ popsal plány na soustředění šéftrenér.

V Koberovech plánují v rámci klubu velkou změnu. Florbalisté se mají na co těšit! „Po dlouhých úvahách a jednáních uvádíme v život projekt rozsáhlé regionální spolupráce, do kterého se zapojují tři florbalové subjekty, konkrétně TJ Turnov, TJ Sokol Koberovy a SCC Semily. Spolupráce se bude týkat týmů mužů, juniorů a dorostenců. Od tohoto projektu si slibujeme zvýšení konkurenceschopnosti i konkurence uvnitř týmů, zároveň s možností dalšího kvalitativního rozvoje jednotlivých hráčů. Společným názvem spojených týmů juniorů a dorostenců bude „Florbal T.K.S., který vznikl jako složenina prvních písmen Turnov, Koberovy, Semily,“ odkryl zajímavou florbalovou fůzi trenér Fabián.

Jak bude tato spolupráce fungovat z pohledu tréninkového, zápasového nebo realizačního? „Reálně by vše mělo fungovat tak, že by turnovští, koberovští a semilští hráči měli nastoupit už od počátku srpna 2022 do společné letní přípravy. Věřím, že spolu strávíme co nejvíce tréninkových jednotek a do září zapracujeme hlavně na teambuildingu. Také bychom měli jet na společná soustředění,“ objasnil šéftrenér.

Z malého oddílu čítající pár desítek členů právě Tomáš Fabián vytvořil se svým trenérským týmem plnohodnotný klub, který má v současné době přes 180 členů. Koberovy zaslouženě patří mezi významný klub v Liberecko-ústeckém regionu. Mají velké plány a cíle, které chtějí určitě splnit.