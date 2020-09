Nová hala pro judisty, která byla v Jablonci, na Střelnici, slavnostně otevřena před několika dny, přivítala v premiéře nejlepší judisty kategorie mužů. Ti si pochvalovali nové a moderní prostředí. Leckterý klub může Judo klubu Jablonec takové zázemí závidět.



COVID MĚNIL KALENDÁŘ

Na žíněnkách v základním kole I. ligy mužů nechyběli ani Jablonečtí.

Kvůli covidové situaci se ovšem musel změnit celý sportovní kalendář Českého svazu juda. A jablonečtí organizátoři hned připravili závody. „V období, kdy se závodit může, je potřeba rychle něco uspořádat, aby závodníci neztratili motivaci. Kdyby soutěže nepokračovaly, mohlo by to vést k poklesu výkonnosti, utrpěla by tím kvalita tohoto sportu,“ uvedl za pořádající Judo Klub jeho předseda Michael Man.



PŘIJELI ZE VŠECH KOUTŮ

Do Jablonce dorazily týmy z Olomouce, Hranic na Moravě, Hradce Králové a dalších koutů České republiky.

Za pořádající Judo Klub nastoupilo několik zástupců, největším želízkem v ohni byl Matyáš Sobota.

„Nastoupila celá naše „stará“ garda. Zastavení tréninků ale vedlo i u nás k tomu, že kluci jsou nevytrénovaní, i když jsme se snažili pokračovat v přípravě i v době letních prázdnin a dovolených. To manko se hned tak ale dohnat nedá. Každému závody a jejich atmosféra chyběly. Naši se snažili ze všech sil a prali se, jak nejlíp mohli. Ale štěstí jim v tomto prvním kole, na domácí půdě, příliš nepřálo,“ dodal Michael Man.



VYSOKOŠKOLÁCI KONČÍ

Za Judo Klub se na žíněnkách poprali Matyáš Sobota, Marián Valeš, Marek Man a další. „Naše mužská kategorie není nejsilnější, protože, když začnou kluci studovat vysoké školy, odcházejí z Jablonce a většinou nechají i juda. Těch, kteří vydrží, je velmi málo. Je těžké skloubit vysokoškolské studium se sportem a několika tréninky v týdnu. Ale v Jablonci máme dobrou partu závodníků, kteří, když je potřeba, tak vždycky na víkend ze studií přijedou a za Jablonec se poperou, jak nejlépe to jde. Je to pro ně i příležitost setkat se s ostatními. A kvůli tomu judo dělají. Máme tady výbornou partu a každé závody jsou příležitost, jak se setkat s ostatními. A pokud se judu věnovali od dětství několikrát týdně a pak i o víkendech, tak si teď od něho už chtějí odpočinout. Dál pak už judo dělají jen rekreačně, začnou se věnovat profesnímu životu a také rodině. Ale tak je to asi ve většině klubů. Ti, kteří se judu věnují dál, jsou světlými výjimkami,“ dodal předseda Judo Klubu.