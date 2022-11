VK Euro Sitex Příbram B – VK Malá Skála A 0:3 (22, 19, 23) - 2:3 (21, -24, -19, 25, -7)

První set začal vlažněji, přesto si hostující tým vytvořil náskok 4 až 5 bodů, který držel v celém průběhu setu, přesto se šlo do koncovky za vyrovnaného stavu. V koncovce setu se Maloskalští vzepjali k precizní hře a urvali ji pro sebe 26:24. Druhý set měl stejný průběh, ale hosté v něm nepolevili ani na chvilku a proto si došli pro pohodlné vítězství 25:16. Třetí set byl jako přes kopírák s prvním setem: stav 24:19 a zkušený Melich pronáší všem známou větu:" Tohle už nejde prohrát!". Zde se ukázala jeho zkušenost, protože měl pravdu, ačkoli se oba týmy tahali, tak si volejbalisté Malé Skály došli pro vítězství v 31:29. První zápas 3:0 a 3 body pro hosty.

Zápas zhodnotil mladý nadějný smečař Hořák takto: "Myslím že jsme dnes do Příbrami přijeli v dobrém rozpoložení. Prakticky po celou dobu jsme diktovali tempo hry. Dařilo se nám často nadrazit nebo vybrat soupeřův útok, čehož jsme vzápětí několikrát zužitkovali ve svůj prospěch. Právě tyto body se ukázaly jako klíčové!"



Sestava: Preisler, Chum, Mařík, Pastuch, Machač, Kovář a libero Folprecht

Střídali: Novák, Melich, Hořák a Holubec

Do druhého zápasu Maloskalští nastoupili v pozměněné sestavě a projevilo se to sice bojovností, ale i zvýšeným počtem chyb na straně Malé Skály. Přesto se soupeřem drželi krok až do koncovky, kterou nezvládli 1:0 pro domácí. Druhý set měl podobný průběh, ale po výborném tahu trenéra Preislera s dvojstřídáním Novák, Pastuch zvrátili borci z pod Pantheonu nepříznivý stav 23:21 a vyrovnali na 1:1. V euforii hrající hosté v čele s bijcem Pastuchem vyhrávají třetí set a dostávají se do vedení 2:1. Čtvrtý set měl opačný průběh, než třetí - domácí si celý set drží pohodlný náskok, který se hostům nepodaří mazat - 2:2. Následuje tie-break, ve kterém se opět ukazuje zkušenost a genialita trenéra Malé Skály Preislera, kdy střídá a místo Holubce nastupuje Chum. Tento tah se povedl a pátý set je plně v režii hostujícího celku. Ze středních Čech na Malou Skálu přistálo 5 bodů z možných 6.

Sestava: Preisler, Holubec, Mařík, Malich, Machač, Kovář a libero Folprecht

Střídali: Novák, Pastuch, Hořák a Holubec