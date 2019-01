Jablonec n. N. /FOTOGALERIE/ – Florbalisté 1. FbK Campus Jablonec oba nedělní domácí zápasy druhé ligy vyhráli.

Dva zápasy, dvě vítězství. To je nedělní bilance florbalistů 1. FbK Campus Jablonec ve druhé lize, když doma porazili Lovosice 8:2 a Most 7:0.



1: FbK Campus - Lovosice 8:2 (3:1, 4:0, 1:1).

Utkání se zlomilo ve druhé třetině, kdy domácí tým v krátkém čase dal čtyři góly a získal rozhodující náskok. „Jablonec též v zápase využíval přesilové hry, když všechny tři přesilovky jsme dokázali využít,“ radoval se z produktivity jeden z trenérů Tomáš Beran. Stínem utkání je vyloučení hostujícího Patráka, jenž nešetrně „zajel“ do brankáře Zuzánka. „To si naši obránci nenechali líbit a následovala menší šarvátka před bránou. Výsledkem tedy červená karta pro Lovosice a dva osobní tresty pro hráče Jablonce.

Branky Jbc: 4., 11., 26., 28. Veselý, 7. Jelínek, 23. Čurda, 25. Obyt, 35. Horn.



1. FbK Campus - Most 7:0 (0:0, 6:0, 1:0).

Nedělní podvečerní utkání přineslo jen vyrovnanou první třetinu, ve které branka nepadla. O výhře Campusu tak rozhodla druhá třetina, kterou domácí vyhráli 6:0. „Trpělivou hrou jsme soupeře donutili k chybám,“ prozradil důvody šestibrankového přídělu v jedné třetině Beran. Poslední část se jen dohrávala a domácí vývoj hry plně kontrolovali. „V brance byl tentokrát druhý gólman Jablonce Lukáš Javůrek, a ten si po 12 úspěšných zákrocích připsal čisté konto,“ pochválil gólmana trenér.

Branky Jbc: 17. Obyt, 19. Hašek, 21. a 27. Veselý, 25. a 36. Havel, 29. Kujan. 1. FbK Campus: Zuzanek, Javůrek – Schlindenbuch, Čeřovský, Škodný, Hašek, Čurda, Jakoubě – Veselý, Jelínek, Kujan, Obyt, Havel, Horn, Zelený, trenéři a realizační tým: Bartošová, Helcelet, Beran, Hendrych.