Jablonec n. N. - Další utkání Národní florbalové ligy mají za sebou hráči 1.FbK Jablonec, už v sobotu se mohou přiblížit k play-off

Ilustrační snímek | Foto: Deník/ František Géla

Florbalisté 1.FbK Jablonec už opět naskočili do herního tempa. Vánoční přestávku ukončili a hned se vypořádali s prvním soupeř.

Už se hraje liga

Odstartoval totiž další program Národní ligy. V 17. kole je čekal výjezd na horkou palubovku do Turnova. „V podzimním zápase jsme našim rivalům podlehli v poměru 4:9. Motivace oplatit Turnovským stejnou mincí rozhodně nebyla malá. Do zápasu jsme vstoupili povedeněji my," popsal chuť rozdat si to s Turnovskými trenér Jablonce Petr Šochman.

Hned v páté minutě navázal na úžasnou formu z minulého roku Veselý, který se prosadil přesně umístěnou střelou od mantinelu. Vedení ale Jabloneckým nevydrželo dlouho. O čtyři minuty později se Turnov radoval z vyrovnání. Do kabin hráči odcházeli po první třetině za nerozhodného výsledku.

Sekyra zaútočil

Zápas se začal rozhodovat v prostřední části, když nejdříve zafungovala známá spolupráce Sekyra Veselý. Branku vsítil prvně jmenovaný. Dvoubrankové vedení poté zařídil povedenou akcí Král, jenž se na vlastní polovině zmocnil míčku a před brankou předložil Sekyrovi lahůdkovou přihrávku. A jelikož se střelec Sekyrova kalibru v podobných situacích nemýlí, stav se změnil na 3:1 ve prospěch jabloneckého týmu. A když se s notnou dávkou štěstí v přesilovce prosadil kapitán Schlindenbuch, vedení 4:1 už vypadalo více než nadějně.

V poslední části se očekával mohutný nástup domácích, místo snížení však přišly další branky soupeře. Na 5:1 nejdříve zvyšoval Čivrný a následně pak další branku přidal Veselý.

Rozhodl Veselý

Turnovští se sice v závěru ještě zmohli na zkorigování stavu na 3:6, ale když minutu před koncem Veselý uzavřel hattrick střelou do prázdné brány, bylo rozhodnuto. Pro Jablonec to byla bezpochyby důležitá výhra. Další krok k play-off mohou dělat již v sobotu 17. ledna v domácím utkání s FBC Plzeň.