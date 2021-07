Ze světového šampionátu si jablonecká kickboxerka Martina Ptáčková přivezla titul vícemistryně světa v hand to hand combat, sportu ozbrojených a speciálních jednotek a také vyznamenání ozbrojených jednotek republiky Uzbekistán.

Nic není jen růžové

Cesta do zajímavé země se ale neobešla bez různých komplikací. „Myslím, že tyto závody patřily k nejtěžším, které jsem kdy absolvovala. Příprava byla kvůli covidu velmi obtížná. Do poslední chvíle jsem nevěděla, zda se na mistrovství vůbec dostanu. Neustále se totiž měnily podmínky příjezdu pro ČR. Přibližně týden před MS se ČR objevila na seznamu zemí, které musí po příjezdu do karantény. Zjišťovali jsme tedy z různých zdrojů, zda toto opravdu platí. Celá ČR nás přesvědčovala, že ano,“ vylíčila zklamání úspěšná Martina.

A tak vrátila letenky a zrušila účast. Vlastně to celé obrečela. „Nebudu lhát, bylo mi to hrozně líto. Ostatní státy nechápaly, jak je možné, že se nemůžeme zúčastnit. V Uzbekistánu o žádné povinné karanténě nevěděli. Nakonec jsme zjistili, že tato informace byla mylná a že nechtěli, abychom tam přicestovali z důvodu zavlečení mutací apod. Vše jsme tedy museli zajišťovat znova, avšak o desítek tisíc dráž. Smutek vystřídal vztek. Celou sezonu si musíme s bratrem hradit sami a nejraději bych jmenovaným vystavila účet na proplacení,“ pokračovala v zážitcích kickboxerka.

Konečně v letadle

Nakonec odletěli směr Uzbekistán. Ani tady však nic nešlo dle plánu. V Istanbulu na tranzitní přepážce měli problémy s letenkami. Bratr a táta se jmenují stejně, což na letišti vůbec nechápali. Přiletěli pozdě v noci. Nikdo jim letenky nechtěl vydat, nikdo nic nevěděl. Nakonec po dlouhém boji letenky získali a odebrali se na lavičky do letištní haly.

„Bylo mi špatně jako nikdy. Unavená, hladová, bála jsem se, abych měla požadovanou váhu. Proto jsem dva dny před závodem nejedla a nepila. Větší blbost jsem udělat nemohla. Byla mi hrozná zima a sotva jsem stála na nohou,“ popsala Martina. Kvůli zdržení byli na cestě dva dny. Druhý den přiletěli do Taškentu. Kvůli všem komplikacím přijeli jako poslední výprava. Všichni už byli zaregistrovaní, navážení.

„Já váhu nestihla. Raději jsem opět nejedla. Čekala jsem, že budu navažovat ráno, jenže to se nestalo. Byla jsem zařazená do kategorie plus – tedy bez rozdílu vah. Vše umocňuje nesnesitelné horko. V Taškentu bylo v době našeho příletu 47 stupňů. Večer na hotelu je mi, ale znovu zima. Měla jsem totálně rozházený organismus. Takže zatímco bratr s tátou pouštěli klimatizaci, choulila jsem se pod deku a chtělo se mi umřít. Na místní jídlo jsem též nebyla zvyklá. Něco jsem snědla a hned to šlo ven,“ popsala těžké okamžiky závodnice.

Neměla jsem šťávu

Ráno v hale začaly první zápasy. Martina zavzpomínala, že tak zle jí snad nikdy nebylo. „Vlastně jsem nebyla na své výkony kdovíjak pyšná. Bylo to celé takové bez energie, dělala jsem chyby. Přišlo mi, jako by tam stál někdo jiný. Brácha s tátou byli naštvaní. Vlastně jsem se jim ani nedivila. Sebekritika mi nikdy nechyběla. Do toho jsem dostávala zprávy, jestli jsem už postoupila. Přijde mi, že většina lidí si myslí, jak moc jednoduché to je. Prostě člověk přijde, udělá buch bác a je to. Navíc jsem cítila hrozný tlak okolí, že já prostě nemůže prohrát. Všichni by se na mě dívali, jak je možné, že jsem třeba nepřivezla medaili. Nechápu tenhle přístup,“ zamyslela se nad děním ve sportu Martina.

Těžká konkurence

Kategorie byla velmi kvalitně obsazená. Martina bojovala například se zápasnicemi z Ruska, Kyrgystánu, Moldávie, Bulharska, Kazachstánu, Tádžikistánu, Ukrajiny a z dalších zemí. Všichni byly členkami ozbrojených jednotek, vojenských jednotek, národních gard. „Ve finále na mě čekala velmi šikovná Kazaška. Bohužel jsem prohrála na techniku armbar na zemi,“ řekla k finálovému zápasu Martina a dodala: „Nutno podotknout, že tyto závody, ačkoliv je považuji za nejtěžší, byly ty nejhezčí. Velmi krásné přehlídky, různá vystoupení, ukázky, úchvatný doprovodný program, skvěla organizace,“ řekla sportovkyně z Jablonce.

Jsem na sebe pyšná

Vše tedy dopadlo, i přes všechny překážky, dobře. „Vlastně jsem na sebe hrozně pyšná,“ prohlásila Martina po úspěchu na světovém šampionátu.

Společně s bratrem a otcem se přesunuli na další štaci a na kemp. Tam ji čekala další výzva a úkoly. Akce se nesla v utajovaném režimu a proto nemohla kickboxerka mnoho věcí prozradit. Úkoly splnila úspěšně a obdržela vyznamenání ozbrojených jednotek republiky Uzbekistán. I na to může být právem hrdá a stejně tak její bratr Pepa, parťák a trenér v jedné osobě. Společně vyhodnotili, že fyzická zátěž a tréninky v horách byly naprosto skvělé, stejně jako výborné tréninkové podmínky a zázemí.

Byla jsem jako v pohádce

„V Uzbekistánu jsem vybojovala ještě jeden velký úspěch. Obdržela jsem skvělou nabídku do uzbeckého týmu. Samozřejmě budu muset vše pečlivě zvážit. Je až neuvěřitelné, jak moc si sportovců v Uzbekistánu cení. Téměř královsky se o nás starali. Vlastně jsme je zajímali mnohem více než v ČR. Několikrát mi uspořádali sami od sebe oslavu. Zavřeli celou restauraci a hostili nás. Živě si pamatuji, jak mě vítali a také, jak se přišli na letiště rozloučit. Kdo tam nebyl, nepochopí. Vlastně se ke mně chovali jako k princezně. Připadala jsem si jako v pohádce,“ vzpomínala po návratu Martina Ptáčková.

Čas si dala do podzimu

Ale hned popsala také první dojmy po návratu domů. „Po příletu do ČR jsem si zase ale připadala jako zločinec, který byl tam, kde neměl. Přišlo mi, že akorát všechny zajímalo, abych nepřivezla uzbeckou mutaci. Druhá polovina záviděla, protože oni kvůli covidu necestovali. Abych to zkrátila. Můj úspěch je v Uzbekistánu velmi zajímal. To se od ČR moc říci, bohužel, nedá. Po příjezdu jsem většinou byla dotazována, proč jsem skončila druhá. To se vám potom v hlavě honí různé věci, že je tedy asi něco špatně. U nás je problém sehnat na tento sport sponzora. Tady se mi jich nabídlo v jednu chvíli několik najednou. Když se v Česku přehnalo tornádo, dostala jsem zprávu z Uzbekistánu, zda jsme v pořádku a nepotřebujeme pomoci. Jedno vím, ale jistě, nechci v tomhle už dále pokračovat. Dala jsem si čas do podzimu a možná se rozhlédnu po svém štěstí jinde. Nechci, ale nic uspěchat. Do toho jsem ještě dostala nabídku do USA. Nevím, jak se o této nabídce z Uzbekistánu dozvěděli, avšak udělalo mi to velkou radost,“ spřádá už teď Martina nové plány.

Je také zároveň diplomatka, takže bude muset své plány sladit i s jinými aktivitami. Nyní ji čekají další výzvy. „A budu ráda, když zůstanete se mnou a budete mou cestu sledovat, třeba i na sociálních sítích. Také velmi děkuji všem, kteří mi fandíte. Opravdu si toho cením. Poděkování patří také všem mým partnerům a sponzorům, kteří mě na mé cestě podporují. Děkuji i mým sportovním parťáků,“ vzkazuje všem, kteří ji na její sportovní cestě jakýmkoliv způsobem podporují.