Krátery, řečiště a obrovské duny. Třetí etapa Dakarské rallye nabídla směs všech možných terénů. Excelentně se s tím popasoval Martin Michek, který dojel v pondělí na výborném desátém místě a na stejné příčce je také v celkovém pořadí.

Dakar - Martin Prokeš | Foto: foto: ORION- MRG

Zrychlit se ve třetí etapě podařilo Milanu Engelovi, který předvedl 21. nejlepší čas dne. Vysoké duny poprvé překonávali Dušan Drdaj a Martin Prokeš. Nováčci týmu Orion – Moto Racing Group úspěšně dorazili do cíle bez zničené techniky. Naopak velká smůla neopustila Jaromíra Romančíka. Opravená motorka vydržela jenom tři kilometry, pak musel odstoupit ze závodu. Porouchal se také pořadatelský kamion, jenž ho měl dovést do bivaku.

Michek předvádí na letošním Dakaru parádní formu a dravost. Vždyť na druhém kontrolní bodě pondělního dne se jeho jméno objevilo na šestém místě, v cíli byl nakonec desátý s odstupem 7 minut. „Bylo to hrozně výživné, po 300 kilometrech fakt velmi těžké. V terénu bylo vše, co nám Saudská Arábie může nabídnout. Nechyběly duny, kopcovité nebo kamenité výjezdy, dlouhé sjezdy, koryta, vyschlá řečiště… Samé brutality,“ vyprávěl Michek, který opět prohání elitní světovou konkurenci.

Martin Michek je v celkovém pořadí nejlepším netovárním jezdcem, kolem něho jsou soupeři z fabrik Hondy, KTM, Husqvarny nebo Hero. Po dojezdu léčil menší zranění. „Na motorce jsem byl šest nebo sedm hodin, makal jsem, co to šlo. Mám trochu problémy s levou rukou, snad to nebude zánět šlach. Dávám si prášky,“ popsal Michek. Výborný výkon předvedl v pondělí Milan Engel, který dojel s odstupem 19 minut na 21. místě a v celkovém pořadí je dvaadvacátý.

„Bylo to hodně náročné, jak navigačně, tak terénem. Problémy dělala zrádná navigace v horách a velmi těžké duny, se kterými jsem měl ze začátku problém. Jednu větší dunu jsem málem nevyjel, poté jsem se ale dostal do dobrého tempa. Byl to skvělý den, dojel jsem jednoho rychlého Itala a pak ho také předjel,“ radoval se v cíli Engel, jenž sesbíral všechny waypointy. „Jsem rád, že technika vydržela, ušetřil jsem klukům práci. Ty teď mají jenom dvě hodiny času na opravu. Po nich se vydám do bivaku.“

Nováčci: Největší duny, co jsme viděli

Jisté výkony na svém prvním Dakaru v Saudské Arábii podávají také nováčci týmu Orion – MRG. Pražský jezdec Dušan Drdaj opět zvolil šetrnou taktiku, hlavně se nevysekat. Na servis během pondělka měly týmy jenom dvě hodiny, poté účastníky čekal přejezd do maratonského bivaku. „Nebylo vhodné přijet s rozebranou motorkou… Jelo se mi dobře až na pár navigačních chyb. Pak bylo pro mě složité vyjet některé duny, vyšlo to na pátý nebo šestý pokus. Nikdy jsem neviděl tak velké písečné kopce. Stále se mám co učit,“ tvrdil Drdaj, který třetí etapu dokončil na 34. místě a v průběžném pořadí se posunul o jednu příčku.

Velmi akční to měl na trati také Martin Prokeš z ostravského Krásného Pole. Nejprve do třetí etapy vyjel s Liborem Podmolem, který předním ale spadl. „Jeli za námi ještě dva jezdci a byli tam pak s ním chvíli. Zmáčkli mu tlačítko, aby přivolali organizátory, ale na tankovačce jsem se dozvěděl, že prý pokračuje v soutěži. Akorát mu tekla krev ze rtů nebo z oka, nevím. Byl otřesený, ale snad v pohodě,“ popsal dramatické momenty Prokeš, specialista na vytrvalostní soutěže. „Na 250. kilometru začaly duny, které jsem nikdy v životě neviděl. Fakt obrovské, vyjížděl jsem je na potřetí. Také auta se tam točila, bylo to hodně rozjeté.“

Nekončící smůla Romančíka

Jeden z největších smolařů letošního ročníku Dakaru je stále Jaromír Romančík. Bohužel. V neděli trávil sedm hodin na trati, když mu patnáctkrát chcípla jeho závodní motorka. Mechanici jeho stroj opravovali do nočních hodin také v konzultaci s lidmi z KTM. „Ještě ráno na dlouhém přejezdu na start měřeného úseku vše fungovalo bez jakýkoliv problémů. Odstartoval jsem do etapy a hned ve třetím kilometru mi to zase chcíplo. Už jsem to nedokázal odstranit a musel odstoupit ze závodu. Doufám, že to dáme dohromady,“ smutnil Romančík z Liberecka.

Dakar hlásí: Engel si odpočinul v závěsu. Michek drží desáté místo

Zkušený motokrosař a endurový jezdec poté čekal na přivolanou pomoc, dorazil k němu kamion od organizátorů. „Měl mě odvézt do bivaku. Jenže i pořadatelský kamion se po několika kilometrech rozbil a musel jsem tak čekat několik hodin v poušti. Bohužel až do večera,“ popsal Romančík, který chce v soutěži pokračovat. „Když to stihneme opravit, mohl bych nastoupit se žolíkem do páté etapy. Teď je pro mě hlavní nabrat zkušenosti.“

Tým Orion – Moto Racing Group pro to udělá maximum: „Rádi bychom, aby Jarda nastoupil do šesté, případně už páté etapy. Ale všechno bude záležet na tom, kdy přijdeme na to, co motorce je. Včera jsme na ní pracovali do dlouhých nočních hodin. Vyměnilo se strašně moc různých dílů, většina z toho po konzultaci s techniky z tovární KTM. Motorka běžela, vše vypadalo dobře. Ale bohužel není, a tak musíme začít zase s diagnostikou a jít kousek po kousku za závadou,“ popsal Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.

Dakarská rallye – 3. etapa



Jméno pořadí ve 3. etapě celkové pořadí ztráta:

Martin Michek 10. místo 10. 27 minut

Milan Engel 21. místo 22. 1 hodina 12 minut

Dušan Drdaj 34. místo 31. 1 hodina 52 minut

Martin Prokeš 52. místo 51. 4 hodiny 7 minut

Jaromír Romančík nedokončil 124. 47 hodin 37 minut