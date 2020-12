Vždycky všechno nevyjde. I když se na to člověk dlouho a poctivě připravuje. To je příběh jabloneckého kick boxera Martina Valenty z týmu Iron Fighters. Měl před svým velkým, dlouho očekávaným zápasem.

„Připravoval jsem se na Světový pohár, který se konal v Praze. I přes coronavirovou situaci, která negativně poznamenala mnoho sportů, se organizátorům podařilo v omezené míře tuto akci uskutečnit,“ představil očekávaný podnik zkušený borec Martin Valenta.

Kolik času zabrala příprava?

Trénoval jsem na tento Světový pohár přes dva měsíce. Deset dní před konáním, při posledních „sparingách“, mi pozdější vítěz tohoto poháru, také jablonecký Jakub Bakeš zlomil čtyři žebra.

To na vás vyrazil tak tvrdě?

No, já jsem sparoval s takovou helmou, která má lícnici. Ale nejsem na to zvyklý. Chodím profi, bez helmy. Přes tu lícnici jsem v jednom momentu špatně viděl. Šel jsem do jednoho úderu. Kuba má natrénované určité svoje kombinace, hodil mi do toho koleno a já jsem se krásně žebrama napíchl. A bylo to hotový.



Co nastalo hned potom?

No, bolelo mě to pořádně. Ale do nemocnice jsem nechtěl, zatím jsem se hejbat mohl. O pár hodin později to ale už bolelo jako čert. Ovšem místo, abych vyrazil do nemocnice, tak jsem zavolal svému známému, veterináři Markovi, jestli nemá taky rentgen na lidi a nemohl by se na mne podívat. No a ten mě pak zrentgenoval a zkonstatoval, že mám docela dobře zlomená čtyři žebra. A to pak chtělo hlavně klid. Ten jsem pár dnů vydržel a k tomu bral léky na bolest. Pak už se to pomalu zlepšovalo.



Na jak dlouho jste vypadl z tréninků a zápasů?

Za čtrnáct dní už jsem byl na lehčím tréninku. A teď už zase pokračuji v pravidelném tréninkovém procesu. Napadlo vás hned, že je se Světovým pohárem konec?Nejdřív ano. Byla to strašná bomba. Ale kolo jsem s Kubou dotáhl do konce, myslel jsem si, že to mám jen naražené, že to nebude tak hrozné a zase se rozhejbu. Požádal jsem Lojzu Škeříka, ať mě narovná, napraví. No a když mě vytáhl asi půl centimentru, tak jsem zařval. A Lojza jen potvrdil, že to mám určitě zlomený. A dál to bylo jasný. Na řadu přišla návštěva kamaráda na veterině.



Vidina Prahy se rozplynula…

Ano, naposledy jsem zápasil v červnu. Měl jsem zápas v klasickém boxu a byl to zatím asi můj největší. Zápasil jsem s Patrikem Kinclem, který je naší obrovskou hvězdou v rámci celé Evropy. I když jsem prohrál, byl to pro mne velký zážitek a zkušenost.

Jak jste se ke kick boxu dostal, byl to váš první sport?

Já jsem začínal v Liberci od žáků s fotbalem. Vydržel jsem do devatenácti, byl jsem i v prvoligovém týmu. A mám taky několik pohárových startů. Pak jsem s fotbalem skončil. Až za čtyři roky začal hrát americký fotbal. Vydržel jsem u něj dva roky. V sedmadvaceti jsem zkusil pár tréninků a začal jsem boxovat. To mě bavilo. Začal jsem to brát víc profesionálně. Trénoval jsem u Lojzy Škeříka. A brzy jsem si chtěl taky zkusit první zápas.

Kdy na něj došlo, jaký byl?

Bylo to v devětadvaceti letech v Liberci na amatérské lize. Od té doby se věnuju kickboxu. A nikdy bych si nepomyslel, že se dostanu až k zápasu s Patrikem Kinclem.



Je kick box na uživení?

Už má lepší podmínky, než měl. Několik zápasníků, spočítal bych je na prstech jedné ruky, se tím i živí, třeba Procházka nebo Dvořák. Ale myslím, že výplaty někdy nepokryjí ani měsíc přípravy. Všichni potřebují sponzory. Ale kick box se dostává stále víc do podvědomí lidí, situace v něm se trochu zlepšuje. Našim to jde i v celosvětovém měřítku. Češi jsou prostě dobří.