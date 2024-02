Smutný pohled je v těchto dnech na místa, kam by se už pomalu začínali sjíždět účastníci letošní Jizerské padesátky. Bedřichov a jeho stadion, centrum lyžařského dění, se utápí v kalužích a blátě. Jizerká padesátka byla kvůli nepřízni počasí definitivně zrušená. Prázdná parkoviště, velké zmrzlé plotny, déšť. Počasí neporučíš.....

Bedřichov bez J50 | Foto: Josef Březina

Tiskový mluvčí Richard Valoušek trpělivě odpovídá na otázky jak sportovců, tak pořadatelů, podnikatelů a všech, kterým Jizerská padesátka přirostla k srdci a rádi se jí účastní buď přímo ve stopě nebo všude tam, kde je to potřeba.

Kolik lidí, jaká technika a kolik hodin se odpracovalo na úpravě tratí?

Tím, že tratě ČEZ Jizerské 50 vedou po Jizerské magistrále, jsou upravovány po celou zimní sezónu. Pracuje na tom Jizerská OPS celoročně, v zimním období se pak starají nejen o samotnou magistrálu a její okolí, ale o kvalitu běžkařských stop. Na přípravách závodu pak pracuje několikačlenný tým po celý rok, přípravy začínají koncem předchozího ročníku. S blížícím se závodem se pak přidají další desítky lidí na různé pracovní pozice. V době závodu organizaci věnuje několik stovek lidí. Jedná se tak o desítky tisíc hodin.

Jaké jsou pocity, když takové úsilí přijde vniveč?

Smutné, hodně smutné. Rozhodnutí o zrušení závodu bylo bolestivé a nikdo ho nechtěl udělat. Předpověď počasí ale byla tak špatná, že nebyla jiná možnost.

Jaké byly ohlasy přihlášených účastníků na toto sdělení?

Povzbudivé. To mě velmi těší a chci touto cestou všem účastníkům upřímně poděkovat. Moc nám pomáhají jejich milá slova. Je vidět, jak jim na Jizerské 50 a na naší práce záleží. Věřím, že za rok jim to vrátíme krásným závodem.

Jak se jim bude vracet startovné, ale třeba i to, když někdo musel zaplatit zálohu na ubytování, místenky na dopravu u zahraničních účastníků nebo i letenky…?

Startovné závodníků je díky unikátnímu pojištění PVZP chráněno a všem účastníkům hlavních závodů vrátíme až 70 % ceny, kterou za startovné zaplatili. Ubytování je složitou položkou, každý ubytovatel má jiné storno podmínky. My jako organizátoři to také řešíme, protože jsme měli zajištěny stovky pokojů. Storna ve většina případů nejsou možná. A protože je mi jasné, že na závod cestuje i mnoho lidí ze zahraničí, snažili jsme se rozhodnutí o zrušení závodu udělat s adekvátním předstihem, ale komplikace to bude pro nás všechny, to je jasné.

Máte informace, zda už byli nějací účastníci zde a trénovali?

Myslím si, že kvůli závodu ještě v Jizerkách nikdo nebyl, ale v týdnu závodu se pomalu začnou sjíždět a řada z nich dorazí i přes zrušení závodu. I my na místě budeme a budeme k dispozici i lidem pro jejich dotazy. Jsem rád, že můžeme uspořádat alespoň oba koncerty se vstupem zdarma a také nedělní pietu za horolezce Expedice Peru 1970, kteří u vzniku Jizerské 50 stáli.

S jak vysokými ztrátami počítáte jako pořadatelé?

Hodně nám pomůže pojištění startovného od PVZP, to je opravdový unikát. Pojistné plnění se bude blížit celkové částce 10 milionů korun. Z celkového rozpočtu je však startovné jen čtvrtinová položka, akce stojí z většiny na podpoře partnerů. Jak se k tomu oni postaví budeme řešit v následujících týdnech.

Kolik sněhu „uplavalo“ a odkud jste ho naváželi?

Sníh se na trasy dodával neustále nehledě na přípravu závodu. ČEZ Jizerská magistrála funguje celoročně pro širokou veřejnost. Dokud byl přírodní sníh, bylo to bez problému, když nyní začal odtávat, dodávali jsme technický na klíčová místa tras. S nepříznivou předpovědí jsme ale se zasněžováním přestali, protože bylo jasné, že bude teplo a silně pršet. Bylo by to zcela zbytečné.

Nepromítne se letošní situace do přípravy dalšího ročníku?

Z finančního hlediska to hodně záleží na partnerech, jak se k letošní situaci postaví. Čeká nás náročné období, a to hlavně po finanční stránce, ale věřím, že to další ročníky ČEZ Jizerské 50 neohrozí.

Kolikrát v minulosti se musel závod zrušit?

Závod se zrušil pošesté v historii, a to po letech 1988, 1990, 1998, 2007 a 2014.

A z jakých důvodů, vždycky kvůli počasí, teplu a nedostatku sněhu?

Ano, vždy to bylo z důvodu nedostatku sněhu.

Neplánujete změnu termínu třeba už na leden?

Dříve se závod v lednu konal, ale z dlouhodobé predikce zimního počasí od ČHMI víme, že právě tento únorový termín je nejlepší možný. Zatím se ho držíme. Ale jsme i nadále v kontaktu s experty z ČHMI a uvidíme s jakým stanoviskem přijdou oni. Zatím na tomto termínu nic neměníme.