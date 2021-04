Zkušené jablonecké laufařky, Klára Moravcová a Tereza Hujerová, se rozloučily se sezónou závodem na sto kilometrů.

Årefjällsloppet byl součástí Visma Ski Classics Pro Tour Seasons III-VII a nyní je zpět s novou 100 km tratí pro elitní lyžaře, což je dosud nejdelší vzdálenost v historii Visma Ski Classics. Årefjällsloppet začínal a končil ve švédském Vålådalenu. Tereza s Klárou startovaly za tým Slavia Pojišťovna Sport Team, jehož dres obléká také jablonecký Stanislav Řezáč.



S výsledky byli všichni spokojení. Moravcová projela cílem jako patnáctá, Hujerová osmnáctá a Řezáč šestnáctý, nejlepší mezi českými muži.

Dobře připravené lyže

Manažer a trenér obou závodnic Jan Hásek jejich výkony chválil a bere je jako dobrou tečku za náročnou sezónou. „Dopadlo to dobře, jsem spokojení. Lyže jsme dobře připravili. Když jela děvčata přes jezero, tak byla pět centimetrů ve vodě. Led na jezeře měl sice přes padesát centimetrů a jezdí po něm i náklaďáky, ale už to bylo mokré. Chvílemi pršelo a bylo teplo,“ řekl trenér a ještě dodal: „Závod to byl za sobotních podmínek velmi těžký. Kdyby byly podmínky normální, tak by závodníci dorazili do cíle možná o tři čtvrtě hodiny dřív.“

Domů přes Polsko

Výbornými výsledky zakončily obě závodnice letošní náročnou sezónu, během které často nevěděly, jaký závod se bude nebo nebude, díky pandemické situaci, konat. A když už se na nějaký spolu s trenérem vypravily, všichni museli absolvovat testy. I když, jak potvrdil trenér Hásek, ve Švédsku se s tak přísnými opatřeními jako panují u nás nesetkali.



V pondělí už je čeká návrat do Česka. „Vyjedeme ráno v sedm a musíme včas dorazit na trajekt, který nám jede večer v půl jedenácté do Polska. A pak absolvujeme ještě pět set kilometrů autem přes Polsko domů. Zvolili jsme cestu přes Polsko, kde nejsou tak přísná opatření při průjezdu územím,“ vysvětlil Hásek. Årefjällsloppet se stal fascinujícím závodem s napínavým koncem. V závodě mužů Andreas Nygaard sprintoval k vítězství o 2,8 sekundy před Stianem Hoelgaardem, týmem Koteng. Ari Luusua, lyžařský tým fondu Vltava, skončil na třetím místě 5,6 s za vítězem.



Mezi ženami se Lina Korsgren rozběhla na své šesté vítězství v sezóně XI s náskokem 3,6 sekundy před Fleten.