„Současná situace není sportovní činnosti vůbec nakloněná. Děti byly za minulý rok na žíněnce pouze několik měsíců a počet uskutečněných závodů se dá spočítat na prstech jedné ruky. V nové tělocvičně, která se otevřela na podzim, jsme se moc neohřáli. Cvičili jsme tam asi měsíc. Od té doby je zavřená a není vůbec jasné, kdy se tam budeme moci vrátit,“ říká k aktuální situaci Petr Polák z jabloneckého Judo Klubu.

Trenéři dobře vědí, že pro děti ve věku 3 – 7 let je tréninkový výpadek problematický. Přijdou o kontakty s kamarády i s trenéry, ale na jejich sportovní kariéru to, podle Petra Poláka, nebude mít tak velký dopad jako u nejstarších dětí ve věku od 7 do 15 let. „V tomto věku už začínají intenzivně jezdit na závody. Závodní kategorie jsou od sebe oddělené dvěma roky, takže se v důsledku současné situace stane, že dítě jednu celou věkovou kategorii přeskočí,“ argumentuje zástupce jabloneckých judistů.

BUDE TO PÁR LET TRVAT

Rozdíl, jestli dítě odejde ze žíněnky jako mladší žák a vrátí se na ni jako dorostenec, určitě sehraje svoji roli. Proto si také Petr Polák myslí, že kvůli takovému skoku přijde oddíl o ne jednoho závodníka. „Dá se předpokládat, že o nějaké děti kvůli pandemii přijdeme. Zpohodlní a nebude se jim chtít pracovat na takové úrovni jako před tím. Bude pár let trvat než se sport vrátí do podoby před pandemií,“ zdůraznil Polák.

Ve spolupráci s Českým svazem juda nabízí svým svěřencům možnost on-line tréninků i za cenu, že takový trénink nikdy nemůže plnohodnotně nahradit ten normální. „Je to jediná možnost, jak děti udržet v pohybu. Doufáme, že se na žíněnku vrátíme co nejdříve a znovu nadchneme mládež pro judistický sport a jakýkoliv pohyb,“ řekl zástupce juda.

A stejně tak jako v ostatních sportovních oddílech jsou i judisté vděční v tomto čase za podporu rodičů.

V těsném sousedství judistické haly na Střelnici se nachází jablonecká atletická hala. V těchto dnech zeje prázdnotou. A to velmi těžce nese trenérka Eva Mikulová, která již mnoho let připravuje mládež TJ LIAZ.

JINDE SE SPORTUJE

„Mládež bude obézní, tlustá a líná. A není to jejich vina a ani vina rodičů. Je to vina řady nesmyslných a zmatečných opatření. Tato doba bere dětem možnost normálního kontaktu ve škole a ve volném čase. Nemají možnost se seznamovat, poznávat, sportovat , chodit do kina, divadla, na diskotéky. Nerozumím tomu, proč velká atletická hala o několika tisících metrů čtverečných je zavřená. Proč nová judo hala za několik milionů je zavřená, proč není v provozu Městská sportovní hala pro volejbalisty, basketbalisty, florbalisty, gymnastky a další sporty. A ta bude asi zavřená kvůli očkování až do září. V jiných městech se sportuje. Sice omezeně, ale sportuje. Například v Praze, Ostravě, Třebíčí, Plzni, Olomouci a v dalších městech, kde se závodí a kam jezdíme,“ řekla Eva Mikulová.