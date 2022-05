V Jablonci se totiž letos koná už podesáté. „Přijďte podpořit naše závodníky a závodnice a vytvořte jim skvělou domácí atmosféru,“ vzkazují z pořadatelského Judo Klubu.Do organizačního týmu patří také Roman Polák: „Do Jablonce se sjedou závodníci kategorie mladších a starších žáků, dorostenky a dorostenci, muži a ženy do třiadvaceti let. Nastoupí proti sobě ve Velké ceně Jablonce, která je zařazená mezi čtyři závody v republice, na kterých závodníci získávají body pro Mistrovství České republiky v jednotlivých kategoriích.“

Do sportovní haly se sjede tisícovka judistek a judistů z celé republiky. Utkají se v sobotu a v neděli 14. a 15. května na několika tatami. Zápolení nabídne zajímavou a úžasnou podívanou. Hala se opět zaplní startujícími i diváky, jako naposledy před dvěma lety, než Velkou cenu zastavila pandemie. „Některé přihlášky už jsme obdrželi, ale hlavní přihlašovací termín je od pondělí devátého do středy jedenáctého května do třiadvaceti hodin. Každý musí nahlásit váhovou kategorii, do které se přihlašuje. A pak mají možnost vážit se přímo před závodem a ještě ji změnit. V průběhu závodu už nemůžou závodníci kategorii změnit, ale zvážit se musí. A pokud váží víc, tak nemohou startovat a jsou ze startu vyloučení,“ upřesnil pořadatel.

Capoeira si našla mě, říká o své cestě k bojovému umění trenér Miroslav Riedel

V sobotu se judisté poměří na sedmi tatami a v neděli na pěti. Jeden z kurtů bude, jako tradičně, vymezený na tréninkový camp, který povede profesionální judista, závodník a reprezentant České republiky Michal Honák. „Podle počtu závodníků přihlášených do nedělních kategorií rozšíříme počet tatami z pěti na sedm. Je to opravdu velká akce a věnujeme se jí, jako pořadatelé, už s velkým předstihem. V organizačním týmu je nás kolem šedesáti, k tomu ještě tým technické podpory a samozřejmě skoro čtyřicítka rozhodčích,“ uvedl Roman Polák.

A jaká želízka v ohni má pořadatelský Judo klub Jablonec? „Největší nadějí je už velmi zkušený Matyáš Sobota. V nižších kategoriích se určitě představí šikovní mládežníci. Díky coronaviru jsme také o nějaké děti přišli, o ty, které se už ke sportu po tak dlouhé pauze nevrátily. Ale přišli noví zájemci a tyto závody budou pro ně úplně první. Věříme, že se jim premiéra nebo u některých „už“ druhé závody podaří. Myslím, že bychom mohli tak pět, šest medailí získat. Šanci má vedle Soboty třeba Helceletová nebo Valešová mezi žákyněmi. “ plánuje Polák.