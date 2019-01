Jablonec n. N. – V atletické hale na Střelnici bylo o víkendu rušno. Odstartovala halová sezona. První den se na start postavily mužské atletické složky. Závodníků z celé republiky byla rovná stovka. Druhý den patřil ženám, které byly početně ještě silnější, do zasněženého Jablonce přijelo sto dvacet atletek.

„O víceboj byl velký zájem, protože závodníci si zde plnili limity na mistrovství republiky,“ uvedl předseda pořádajícího atletického oddílu a ředitel závodu TJ LIAZ Dušan Molitoris. Součástí vícebojů byly také závody v chůzi všech kategorií a o tuto disciplínu byl mezi závodníky velký zájem. „Na start této disciplíny se postavilo čtyřicet dva chodců a chodkyň,“ dodal Dušan Molitoris.

Jako největší zajímavost s velkou náročností pro organizátory označil závody ve skoku o tyči. Do soubojů šlo najednou, v jednom čase, devadesát mužů, od žáků až po dospělé závodníky. Skákat budou zároveň na dvou doskočištích. „Jablonec má také ve vícebojích své zastoupení, a to v kategorii žáků a žákyň a juniorů. Víceboje jsou soutěží všech kategorií,“ doplnil ještě ředitel závodu.

Všichni závodníci byli také přihlášeni na skok vysoký. Pořadatelé proto museli zorganizovat i tuto disciplínu na dvou doskočištích. „O víceboje je velký zájem. Je to první větší akce v novém ruce,“ doplnil ředitel závodu.

SLEDOVALA SVĚŘENCE

Disciplíny netrpělivě sledovala také trenérka TJ LIAZ Eva Mikulová. Na startu některých disciplín měla totiž své svěřence. „Bude startovat Jáchym Štancl, Kája Velička, Vendulka Štanclová a Hristýnka Apanasová. Na kluky čeká ve dvou dnech sedm disciplín, jsou to šedesátka, dálka, koule, skok do výšky, překážky, tyčka a kilometr. Děvčata mají pětiboj jednodenní a čekají je tyto disciplíny: šedesát metrů překážek, skok do výšky, do dálky, hod koulí a osmistovka,“ vyjmenovala trenérka Eva Mikulová.

Ta tráví se svými svěřenci nejen každou volnou chvíli na tréninku, ale jak, prozradila, často také v soukromí. Společnou totiž měli i oslavu Silvestra. „Když kolem půl desáté vstávali, tak jsem pro ně už měla připravené obalované veky ve vajíčku, které si objednali. Všichni jsou moc fajn a jsme prima parta.“