Viktor Comerzan se kvalifikoval na zatím největší mistrovství světa ve své kariéře.

"Viktor je budoucí český šampion. Nominoval ho, jako jediného z jablonecké skupiny, náš mestre Paçoca. Vyhrál svou dětskou kategorii. Jedná se o první mistrovství Evropy nejprestižnějších závodu VMB Capoeira světa, do které posílá skupina vždycky ty nejlepší. Není to o množství účastníků, ale hlavně o kvalitě. Je to prestižní soutěž, na kterou se nedostane každý. Viktor je nyní nominovaný na duel na příští už mistrovství světa, kde nastoupí proti jednomu soupeři. Termín a místo ještě nebylo stanovené," řekl jeho trenér Miroslav Riedel.

Když ses dozvěděl, že jsi nominovaný, trénoval jsi více? Přidal jsi nějaký trénink?

Teď jsem si přidal tréninky, budu chodit i do Liberce. Jinak jsem se soustředil na tréninky v Jablonci, kde je kvalitní program. Soustředil jsem se na tréninky více než obvykle.

Kolikrát týdně trénuješ?

Trénuji třikrát až čtyřikrát týdně.

Máš ještě čas na něco jiného než na tréninky? Stihneš třeba fotbal jiného koníčka?

Víc toho nestihnu. Někdy si zahraju šachy s taťkou.

Jak to ve Švédsku probíhalo, sledoval jsi konkurenci?

Nejprve v eliminaci bylo losování náhodné, bylo tam asi 6-7 závodníků a proti nim jsem šel já. Z té eliminace jsem postoupil s nejvíce body rovnou do finále, kde jsem šel proti soupeři z Belgie a nad ním jsem vyhrál.

Byl jsi nervózní? Sledoval jsi, jak mu to jde?

No jasně. Sledoval jsem ho, ale mě to bylo jedno. Já jsem si to užíval, a to bylo to nejdůležitější.

Byli tam čeští fanoušci, kteří ti fandili?

Ano, samozřejmě mi fandili ti, kteří tam jeli se mnou, bylo nás tam z Česka asi patnáct a pak byl ještě live stream, tak tam bylo několik lidí z Česka a ti mi taky fandili.

Trenér Riedel: Myslím, že Viktor je náš budoucí šampion. V Česku každým rokem většinou ve své kategorii vyhrává. Rodiče ho hodně podporují, a to je také důležité. Jezdí skoro na všechny domácí i evropské soutěže. Soutěž v Göteborgu je opravdu prestižní akce, na kterou se nedostane každý. Uvidíme, jak to s ním bude za pět, šest let.



Kdy ses s capoeirou potkal prvně? A proč zrovna tento sport?

Přivedla mě k ní maminka. Já jsem mohl začít už v pěti, ale mě se úplně nechtělo. Počkal jsem další dva roky a začal jsem v sedmi. Teď se capoeiře věnuji už pátým rokem. Před capoeirou jsem žádný sport nedělal a líbil se mi tam prostě ten pohyb.



A máš nějaký svůj vzor z capoeiry?

Určitě je to instrutor Aranha, který byl v Göteborgu taky. Je to český závodník, který tady všechno vyhrává.

„Je to pražský trenér, je mu 24 let, je jedním z největších talentů, co jsem kdy viděl. Kam přijede, tam vyhrává. Je to asi jeden z nejlepších mladých capoeiristů v Evropě,“ informoval ke vzoru Viktora trenér Riedel.

A co je potřeba k tomu, aby cinkla zlatá medaile?

„Capoeira není o síle. Je především o inteligenci. Člověk musí mít dynamiku, protože to je dynamický sport. Ale hodně je to také o hlavě. Člověk u toho musí přemýšlet, a ne jenom do toho jít silově a bezhlavě,“ vysvětlil zkušený kouč a bývalý závodník Miroslav Riedel.

Přemýšlíš o tom, když jsi v soutěži?

„Je to strašně důležité u toho přemýšlet, a hlavně ne jenom kopat nějaké kopy.



Co se ti na takové prestižní soutěži líbilo nejvíc?

Byla tam brána, okolo ní kouř, z té jsme vycházeli. Tak to bylo strašně super, takové profesionální. A k tomu ještě světla okolo, prostě to byla parádní show.



Jak dlouho jsi ve Švédsku byl?

Byl jsem tam od pátku do pondělí, čtyři dny. Byly tam také kromě závodů i tréninky s brazilskými mistry, takže jsem nikde moc nechodil, abych se co nejlépe soustředil hlavně na závody.



Proč bys doporučil ostatním dětem, aby si tento sport vybraly?

Je to určitě super na mozkovou činnost, taky se naučí rytmus, pak mu půjde třeba líp hudebka. Je to také o akrobacii, budou víc protažené, líp se budou pohybovat.



Je to vhodný sport taky pro dívky?

Ano, určitě je to super sport pro všechny, všichni si v ní něco najdou mohou s ní začít.