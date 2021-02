Mezi hobíky patří také jablonecký Radek Masnica. Jak letošní situaci kolem J50 vnímá? „Určitě si trať Jizerské padesátky s partou kamarádů objedeme. Bude to ale takovým volnějším tempem, bez stresu před startem. Budeme z toho mít určitě radost. Odstartujeme a vyrazíme. Tím, že nebudeme tak nervózní, tak asi bude i lepší atmosféra. Pojede to celé na jeden zátah, čas rozhodovat nebude,“ plánuje Radek.

Ten už absolvoval Jizerskou třikrát. Sám kdysi na lyžích závodil. „Jezdil jsem za jablonecké sportovní gymnázium. Pak jsem měl pauzu kvůli zdravotním problémům. V té době jsem taky začal studovat vysokou školu. Ale po čase jsem se zase k lyžování vrátil. Člověk si tím odpočine po zaměstnání, které mi nedovoluje trénovat tak, jako profíci. Lyžování a padesátka jsou vždycky pro mne takovým připomenutím mého závodního lyžování,“ řekl Radek.



Běžkám se začal věnovat už na liberecké základní škole se zaměřením na sport. „Myslel jsem si, že budu závodit déle, ale všechno pak ovlivnilo zdraví. Proto jsem závodní kariéru ukončil. Lyžování je teď můj koníček.“

Jede se na celém světě

Radek sleduje informace na webových stránkách Jizerské padesátky. Od šestého do dvacátého osmého února si každý hobík může zajet svůj závod kdekoliv na světě, nejenom v Jizerských horách nebo v České republice.

Pořadatelé na webových stránkách připomínají, že zúčastnit se závodníci mohou nejen na běžkách, ale i jiným pohybem, například na kole, bruslích, během i chůzí. „Závodník musí ujet minimálně čtyřicet osm kilometrů, nahrát profil tratě a změřit si čas na hodinkách a poslat. Otázkou je, zda budou pořadatelé nějak zohledňovat, jestli to jel v kopcích nebo někde po rovině, na kole nebo pěšky. Zajímá mě to proto, že sám pracuji ve firmě, která se zabývá měřením sportovních akcí. Tak jsem chtěl vědět, jak to budou pořadatelé porovnávat nebo jestli jim stačí pouze to, že člověk absolvuje trať za určitý čas. Proto také letos výsledek toho, kdo virtuální Jizerskou padesátku vyhraje, nebude vůbec porovnatelný. A dobře ji může zajet jak ten první tak třeba dvoustý v pořadí,“ připomenul zkušený lyžař.

Občerstvovačky budou

Spolu se svými kamarády už mají jasno. Do stopy se vydají, až bude absolutní azuro. „Sezvu pak všechny kamarády, aby nám udělali občerstvovačky. Když počasí nevyjde, tak to posuneme. Nic nás netlačí. Chceme jet na uježděném sněhu, abychom si to užili,“ plánuje Radek. Ale přece jen trochu lituje. „Konečně letos přišla ta správná zima. A zrovna se nepojede tak, jako vždycky,“ dodal Masnica.