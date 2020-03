Sportoviště osiřela, soutěže jsou pozastavené, některé zrušené. Otazník visí také na olympijskými hrami v Tokiu. Každý má najednou spoustu času. A hledá si způsob, jak s ním naložit.



1. Souhlasíte v tuto chvíli s tím, aby se konala olympiáda v původním termínu?

2. Co děláte doma v době nouze místo sportu jako nejčastější aktivitu?

Jana Boučková, majitelka a cvičitelka Fit Studia J.B., Železný Brod

1. Nesouhlasím.

2. Brigádu, musíme se uživit.

Miloslav Hollosi, trenér cyklistiky KC Kooperativa Jablonec n. N.

1. Nesouhlasím.

2. Doma ještě nejsem, tak uvidím až přijedu s ciziny…



Eva Mikulová, trenérka atletiky TJ LIAZ Jablonec

1. Ne. Souhlasím s tím, aby se olympijské hry odložily, ale nikdo nemůžeme vědět, co ještě bude za měsíc.

2. Doma šiju roušky, šiju roušky, šiju roušky, pak je rozvážím svým důchodkyním a známým. Ještě jsem musela každý druhý den do práce. A budu muset udělat daňové přiznání, odklad nic neřeší.



Jan Štol, trenér fotbalového týmu TJ Čert Fénix

1. Ne. S konáním olympiády v původním termínu nesouhlasím už jen z toho důvodu, že se v současné době nacházíme v nouzovém stavu a ten se výrazně podepisuje jak na celé populaci, tak pochopitelně též na sportovcích samotných. Olympiáda v původním termínu by mi z tohoto pohledu přišla absolutně nefér vůči všem.

2. Já osobně i v době nouze pracuji. Byl jsem pověřen správou krizových komunikačních kanálů mezi jabloneckou radnicí a veřejností, což mi přináší pracovní povinnosti kromě klasických pracovních dnů též i o víkendu. Na volnočasové aktivity tudíž mnoho prostoru nemám.



Vladimír Kopal, vedoucí fotbalového týmu TJ Desná

1. Myslim, že bavit se v této chvíli o OH je bezpředmětné, až ujeté.

2. Mám stále tolik papírování co se týče TJ Desná, že stále nejsem hotov.



Miroslav Bočok, vedoucí FC Jenišovice B

1. Jsem pro OH zrušit.

2. Jsem doma, přestavuji byt



Adam Pelta, hráč a manažer FK Jiskra Mšeno, vedoucí FK Jablonec B

1. Nesouhlasím s původním termínem a myslím si, že je to na místě ji přeložit. Letní olympiáda je jednou za 4 roky, takže tam prostor na příští rok je. Zimní je až za 2 roky. Zdraví je víc než sport a peníze.

2. A moji nejčastější aktivitou v době nouzového stavu jsou různé domácí práce, procházky v lese v Českém ráji a sledování televize. Bohužel, fotbal není a myslím, že ještě dlouho nebude až do září, října.



Štěpán Sobotík, hrající trenér fotbalového týmu Lučany nad Nisou

1. S realizaci Olympiády nesouhlasím, s ohledem na další šíření koronaviru je to obrovské riziko, myslím si ze zvládnutí pandemie je důležitější než cokoliv ostatního. Bohužel, už to není jen o sportu, ale o ekonomických zájmech. Dokázal bych si představit odsunutí olympijskych her na příští rok.

2.Trávím čas s dětmi, rodinou, šijeme roušky, koukáme se na TV, jednou za čas jdeme do lesa se “vyvětrat“.



Patrik Černý, motokrossový závodník, organizátor Autošťouchu v Tanvaldě

1. Určitě jsem pro OH posunout alespoň do té doby, dokud se nezjistí, jak je tento virus nebezpečný. Pro tolik sportovce na jednom místě by to teď mohlo být nebezpečné. A dělat olympiádu bez diváků, to není ono.

2. Měl jsem úraz při motocrossu, doléčuji zranění a vymýšlím, jak by se dalo lidem pomoct, aby ti staří nemuseli vůbec vycházet ven.



Tomáš Čížek,asistent trenéra FK Jablonec B

1. Myslím, že to není vhodné, aby byla olympiáda. Z pohledu sportovce, když se nemůžu tři čtyři měsíce připravovat, tak nemůžu podat kvalitní výkon. A nebo by to naopak bylo o náhodách a objevily by se překvapivé výsledky. Tato situace pro vrcholové sportovce dobrá není, ti potřebují hlavně srovnání s ostatními.

2. Maluju celý barák. Zabere to spoustu času, na který nebyl před tím čas. Sleduju hodně zprávy, hlavně na ČT24, abych věděl, co je nového.

Jiří Kozlovský, vedoucí fotbalového týmu TJ Sokol Radčice

1. Ne, s konáním OH nesouhlasím.

2. Zacvičím si.

Aleš Cholenský, manager Czech Skicross Team, Jablonec n. N.

1. Můj názor je, že olympiáda by se měla konat. Je to až cca za 4 měsíce. Otázkou zůstává, jak se sportovci stihnou nominovat.

2. Jelikož jsem byl uvrhnut do karantény a nemohu vůbec nic, chodit na procházky atd, začal jsem dělat i věci, které mi nejsou moc vlastní, například koukám na TV, uklízím zahradu a dům a připravuji se na letní sezonu.

Tomáš Svolinský, Dračí lodě Jablonec n. N.

1. Ano. Myslím si, že hry by se konat měly, pokud to situace dovolí. Sportovci se připravují, jak je to jen možné a pro řadu z nich, je to třeba poslední šance. Na druhou stranu, jde hlavně o zdraví všech a nic, ani olympiáda není víc důležité.

2. Asi pro žádného sportovce, není žádná náhrada v podobě televize, čtení ani ničeho podobného možná. Všichni se snažíme i nadále se připravovat co nejlépe to jde. A doufáme, že bude letos ještě možnost pořádně si zazávodit. Takže ačkoliv se nemůžeme připravovat společně, je nás na tréninky cca 30. Tak to řešíme tréninkem individuálním.

Jiří Najman, viceprezident fotbalového FC Pěnčín

1. Ne, olympiáda by se konat neměla.

2. Hlavně čtení a koukání na televizi.

Benjamin Vomáčka, trenér mládeže FK Jablonec:

1. Ne

2. Sledování situace na internetu nebo v TV a věnování se dětem hlavně co se týče učení a sportu.

Jan Kozderka, vedoucí trenér SpSM Fotbalové akademie Jablonec

1. Ne

2 Děti, cvičení, zahrada, resty

Josef Mička, manažer a šéftrenér přípravek Fotbalové akademie mládeže FK Jablonec

1 Ne

2. Sledování vývoje, zdokonalují španělštinu

Jakub Daníček, FLORBAL JABLONEC 1

1. Díky tomu, že se olympiády florbal netýká, tak, bohužel sami nevíme čím si ostatní hráči procházejí a raději zůstáváme bez názoru v ústraní.

2 Díky tomuto nucenému volnu mám větší možnost se zastavit a věnovat se například čtení knížek. Stále se ale každý den aktivně věnuji cvičení, abych nezůstal pozadu

Milan Kykal, sekretář mládeže FK Jablonec

1. Ne

2. pohyb v rámci možností, zahrada, resty, četba

Tomáš Fabián, Florbal Koberovy

1. OH v tuto chvíli vůbec neřeším a jsem rád, že jsem uzavřen v ČR a jen chci pro co nejvíce lidí zdraví! Sport je pro mě nyní až na úplně spodní linii.

2. Starám hlavně teď o svoji rodinu a snažím si s ní užít spoustu volných chvilek. Určitě to má něco do sebe tyto opatření. Lidi si budou vzácnější.

Věra Anderová, manažerka a maminka stolní tenistky Dity Anderové z Tanvaldu

1. Ne

2. Šiju, jezdím na kole, vařím