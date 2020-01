S během začal pozdě, až při studiu Technické univerzity v Liberci. Do té doby se věnoval severské kombinaci. „Za vším stojí hodiny dřiny, chuť a vytrvalost. Běhám do práce i z práce. Na běh jsou potřeba pouze dobré boty, pohodlné sportovní oblečení a pořád je spousta krásných závodů s padesátikorunovým startovným,“ řekl v rozhovoru Pavlišta.

Když se ohlédnete zpět, co považujete za svůj největší sportovní úspěch v loňském roce?

Mým největším úspěchem je myslím to, že už se dlouhá léta řadím mezi nejlepší české běžce a jsem stále schopný se zlepšovat. Moje generace byla, co se běžeckých talentů týká, docela dost silná, a byli v ní mnohem lepší běžci, než jsem byl já. Ti ale už buď skončili, nebo ztratili výkonnost a uklidili se na lokální závody. Člověk ten běh a trénink musí mít opravdu hodně rád, aby mu ta dřina stála za to. Jednou za čas se objeví na pár sezón nějaký mladý nadějný běžec, který ale zase zmizí dřív, než si vybuduje potřebnou vytrvalost a přejde na delší tratě.

Na který závod nejraději vzpomínáte?

Závodů, které mám rád, a na které se pravidelně vracím, je spousta. Těžko vypíchnout nějaký jeden. Mezi moje nejoblíbenější patří spíš menší terénní závody, na kterých jsem testoval formu před zimou ještě jako lyžař.

Jak probíhá váš trénink?

Nejvíc té „běžecké práce“ udělám vždy přes zimu. Z toho pak těžím celou sezónu. Mezi závody už pak jde jen o takové ladění a pro žádné těžší tréninky není moc prostor. Navíc se mi špatně běhá v letních teplotách, tak tím je pro mě to letní trénování těžší.

Máte nějaký talisman či rituál před závody?

To nemám. Když se cítím dobře v tréninku, dokážu to přenést i do závodu.

Máte už naplánovaný běžecký harmonogram na rok 2020? Jaké závody si nenecháte ujít?

Určitě poběžím tradičně na jaře mistrovský půlmaraton a maraton. Dál se uvidí podle chuti a formy. Rád bych se ale kvalifikoval na ME a MS v běhu do vrchu, kde bych rád vylepšil nepovedené výsledky z letoška. Během do vrchu jsem kdysi začínal a pořád je mi dost blízký.

Jak hodnotíte běžecké možnosti v Libereckém kraji?

Běhat se dá úplně všude, což se mi na tomto sportu hodně líbí. Někde líp, jinde hůř, ale všude se dá najít vhodné místo. Mně běhání v Libereckém kraji vyhovuje. Je tu hezká příroda, kopce a dá se tu nedaleko od Liberce najít i pěkné roviny na dlouhá tempa. Třeba Hrádek nad Nisou patří mezi moje oblíbené běžecké destinace a ty těžší tréninky odběhám většinou tam.