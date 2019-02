Jablonec n. N. - V jabloneckém divadle vyvrcholila anketa Nejúspěšnější sportovec Jablonecka roku 2018. Na slavnostním galavečeru se sešla celá plejáda profesionálů, amatérů, trenérů i funkcionářů, kteří svůj život zasvětili sportu. Absolutním vítězem se stal biatlonista Michal Krčmář, který loni získal stříbrnou olympijskou medaili.

KOLEKTIV – MLÁDEŽ:

5. FK JABLONEC 2003, úspěšný tým mladých fotbalistů, v tvrdé konkurenci vybojovali 3. místo ve finále Mareček Cup a mají za sebou další kvalitní zápasy.

4. FIT STUDIO AEROBIKU JANY BOUČKOVÉ – kolektiv děvčat s vynikajícími výsledky startují ve složení: Štěpánka Cvrčková, Tereza Cvrčková, Pavla Jakubičková, Sabina Vodseďálková, Veronika Strnadová, Anna Žďárová, Karolína Švitorková, 1. místo na MČR ATS -aerobik team show, 4. místo v nominačním závodě ČHS – Česko se hýbe, ve finále pak děvčata získala 2. místo.

3. HASIČSKÉ DRUŽSTVO MLÁDEŽE z Těpeří , na domácí soutěži 2. místo, zlato z první části okresního kola hry Plamen, druhé místo ze soutěže o hrad Frýdštejn a mnoho dalších.

2. SKP KORNSPITZ BIATLON, dorost a junioři – vítězové Českého poháru pro rok 2018

1.TJ LIAZ, ATLETIKA, ŽÁKYNĚ – vítězstvím v KP i v Mistrovství Čech, dvě zlaté na M ČR družstev.

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ:

10. JÁCHYM JELÍNEK – skicrossař TJ Bižuterie Jablonec, vítěz závodu Audi Swiss Cup, 2. na MČR, 1. v Čes. poh.

9. MICHAELA MARŠÍKOVÁ 1. na M ČR v kat. juniorek, 3. ve SP v Königssee – družstva, celkové 4. m. ve SP 2017/2018 a celkové 24. m. SP poháru

8. DIANA CHOLENSKÁ – skicrossařka TJ Bižuterie Jablonec, 1. v závodu Audi Swiss Cup, 1. m. na MČR a ČP.

7. FILIP VEJDĚLEK – sáňkař – dvojky, TJ Saně Smržovka, 3. m. ve SP v Königssee – družstva, 7. m. ve SP – dvojky, celkové 10. m. ve SP, 2. m. M ČR 2018 v kat. dospělých a celkové 4. m. SP 2017/2018.

6. ELIŠKA HÝŘOVÁ – Judo klub Jablonec, 3. m M ČR, st. žáci, Český Pohár 3x 3. místo.

5. BARBORA HŮLKOVÁ – atletka TJ LIAZ, reprezentantka ČR, účastnice ME do 17 let, medailistka z M ČR ve sprintu v hale i na dráze dorostenek a členka tří zlatých štafet dorostenek v hale i na dráze.

4. PAVLA NIEPELOVÁ – Judo klub Jablonec, vícemistryně ČR kat. dorost, 5. m. MČR žen, ČP 1x 1. m. ,1x 2. m. ,1x 3. místo.

3. MATYÁŠ SOBOTA – Judo klub Jablonec, Mistr ČR – dorost Mezin., turnaj Slovinsko 2.m, ČP 2x 1.m, 1x 2. m. 2x3. m., mezinár. turnaje 2x 1. m. Člen družstva 1. ligy dorostu a reprezentant ČR.

2. ADÉLA NOVOTNÁ – atletka TJ LIAZ, reprezentantka ČR, čtyřnásobná přebornice ČR ve sprintu, vytvořila v r. 2018 nové české rekordy ve sprintech na dráze i v hale.

1. DENISA FOLKOVÁ – atletka AC Jablonec – semifinalistka závodu na 800 m na ME U18. na M ČR zaběhla 800 m za obdivuhodných 2:12,01 sec. a předběhla stříbrnou medailistku o 12 m. Na světové olympiádě byla 9. v běhu na 800 m za 2:10,88 sec. Na ME v Györu v kategorii U18, štafety – bronzová medaile, běh na 100–200–300– 400 m, běžela nejdelší úsek 400 m a vybojovala postup štafety do finále.

TRENÉR AMATÉR:

6. MAGDA RÝDLOVÁ – orientační běh, trénuje skupiny dětí od prvních tříd ZŠ až po dorostence, dosahují výborných výsledků jak úrovni závodů Ještědské oblasti, tak ČR a také v rámci mezinárodních evropských závodů.

5. TOMÁŠ FABIÁN – šéftrenér mládeže TJ Sokol Koberovy, vede cca 60 dětí od 5-12 let. Největší úspěch – Nisaopen 2018 – osmifinále s elévy ze 72 týmů.

4. FRANTIŠEK DĚDEČEK – bývalý hráč házené s bohatými zahraničními zkušenostmi, které nyní jako trenér týmu Házená Jablonec předává hráčům. A ti si vedou ve II. lize dobře.

3. FRANTIŠEK ŠPOTÁK – AC Jablonec nad Nisou, trenér úspěšného týmového atleta Tomáše Pulíčka, který získal 3. m. na MČR mužů v desetiboji a je dvojnásobným reprezentantem ČR.

2. MIROSLAV RUCKÝ – AC Jablonec nad Nisou, zkušený trenér úspěšné týmové závodnice Denisy Folkové, mistryně ČR na 800 m v kategorii dorostenek, 2. m. na ME ve štafetě 100–200–300– 400 m, účastnice světových OH ml. v Buenos Aires.

1. EVA MIKULOVÁ – atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou; letošní bilance jejich svěřenců: devět zlatých, čtyři stříbrné a tři bronzové medaile na M ČR žáků a žákyň v hale i na dráze. Je to výsledek její dlouhodobé práce s dětmi, všichni medailisté jsou od svých prvních atletických krůčků jejími odchovanci.

TRENÉR PROFESIONÁL:

3. STANISLAV PTÁČNÍK – IN MEMORIAM, zemřel 13. 12. 2018 – člen TJ Saně Smržovka, dlouholetý trenér juniorské reprezentace ČR a SCM, bývalý reprezentant a olympionik ČR v jízdě na saních.

2. PETR RADA – trenér FK Jablonec, převzal mužstvo v polovině sezóny 2017/2018 a nastartoval nevídanou sérii v jarní části ligy, kdy Jablonec nakonec zakončil sezonu na 3. místě a probojoval se do finále poháru MOL Cup. Na podzim v aktuální sezoně dotáhl tým na průběžné 4. m. V lize a obstál také v evropské konkurenci v základní skupině Evropské ligy UEFA.

1. ONDŘEJ RYBÁŘ – šéftrenér dospělých reprezentantů v biatlonu, díky kterému se zrodilo v roce 2018 mnoho biatlonových úspěchů.

SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU:

MARTINA PTÁČKOVÁ – obhájila loňský titul Hvězdy Deníku. Závodnice v kickboxu, hand to hand combatu. Klub: Iron Fighters .

První a zatím jediná Češka, která dokázala kdy zvítězit v disciplíně hand to hand combat na MS Rusku. Je spolutrenérkou mistra světa.

Oceněna časopisem Forbes a byla zařazena mezi mimořádné ženy Česka. Své sportovní úspěchy předává na různých projektech – např. uspořádala sportovní projekt v českých vesničkách v rumunském Banátu, vystupování na workshopech v Dánsku, Švédsku apod.

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC:

DITA ANDEROVÁ- SK Sluníčko Jbc, TJ Tanvald – oddíl Handi, účastnice Winter World Speciál Olympic Games březen 2018 – Rakousko – Schladming Ramsau lyžování – běh na 7 km klasickou technikou 2. m., štafeta 4x 1 km klasickou technikou 3. m. Účastnice Special Championships Down Syndrome říjen 2018 –Portugalsko Madeira, stolní tenis – 2. m. singl, 3. m. čtyřhra ženy, MČR ČSMPS PARA –stolní tenis 1. m., národní turnaj speciálních olympiád, stolní tenis Dvůr Králové nad Labem listopad 2018, byla druhá – unifife (Anderová – Synovcová), 1. místo singl.

KATEGORIE HANDICAPOVANÝ TÝM (DRUŽSTVO):

Všichni nominovaní jsou z Centra denních služeb Jablonec n. N.

PAVEL PĚNIČKA, MARTIN HABR, JIŘÍ TRUHLÁŘ integrovaná boccia, hodnocení za rok 2018 2. místo, což zajistilo postup do 1. ligy.

KATEGORIE SÍŇ SLÁVY:

LYŽAŘSKÁ ŠTAFETA ŽEN JISKRA MŠENO – Alena Bartošová, Milena Cillerová, Helena Šikolová – Balatková byla šestá na OH v Sapporu 1972 a Helena Šikolová Balatková ještě vybojovala na trati 5 km klasicky bronz.

JIŘÍ ČEŘOVSKÝ – bývalý atlet, 4. místo na halovém MEvropy v Mnichově na 60 metrů překážek, je držitel československého rekordu v běhu na 60 metrů překážek, několikanásobný mistr Československa na 50 a 60 metrů překážek, mistr Československa na 110 metrů překážek a také od 17 let reprezentantem ČR na závodech v zahraničí. Na svém kontě má ještě mnoho dalších úspěchů. Atletice se věnoval od dvanácti let, začínal v Semilech.

KATEGORIE VETERÁN NAD 60 LET:

LUDVÍK HASÍK – Judo Klub Jablonec, mistr České republiky veteránů 2018.

JIŘÍ MATURA – atlet, stále aktivní (nar. 1949) – zúčastnil se 24 mistrovství světa a Evropy v atletice – veteránů, získal jednu bronzovou medaili a desetkrát se probojoval do finále. Stále sportuje. V roce 2018 absolvoval 31 vrhačských pětibojů.

KATEGORIE KOLEKTIV DOSPĚLÝCH – AMATÉŘI:

4. TJ VELKÉ HAMRY – fotbalový tým, vítěz krajského přeboru a krajského poháru LFKS, postoupil do divize, kde si vede velmi dobře. Na podzim skončilo mužstvo sedmé.

3. BASKETBAL ŽENY TJ BIŽUTERIE – hrály prvním rokem po postupu z 2. ligy 1. ligu žen. Jde o druhou nejvyšší soutěž v ČR a tento mladý tým soutěž vyhrál společně s USK „B“ a mohl postoupit do nejvyšší soutěže žen, která je již plně profesionální. Nabídku ale neakceptovaly a zůstaly v 1. lize

2. TJ LIAZ – atletika ženy, vybojovaly 2. místo v ligové soutěži družstev, účastnice M ČR družstev.

1. HC VLCI JABLONEC – hokej II. liga, po třetí v řadě se probojovali až do baráže o první ligu, kde sehráli vyrovnané partie s finančně silnějšími kluby postavenými na profi základech. V současnosti vedoucí tým ve své skupině II. ligy, trenér Petr Vyskočil.

KATEGORIE KOLEKTIV DOSPĚLÝCH – PROFESIONÁLOVÉ:

2. MIX štafeta SKP KORNSPITZ Jablonec – biatlon:

olympijské hry – PyeongChang – 8. místo, mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích – 2. místo (Veronika Vítková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec, Michal Krčmář) všichni členové SKP Kornspitz Jablonec

1. FK JABLONEC A TÝM – tým mužů pod vedením trenéra Petra Rady dosáhl na třetí místo v lize a probojoval se do základní skupiny Evropské ligy UEFA. V kalendářním roce 2018 byl FK Jablonec druhým nejlepším týmem v České republice.

JEDNOTLIVEC – AMATÉŘI:

10. TEREZA JEŠKEOVÁ – basketbal, TJ Bižuterie Jablonec – nejlépe doskakující hráčka celé soutěže. Ve statistice deseti nejlepších výkonů nejlepší 7krát z deseti vyhlášení.

9. PATRIK TREJBAL – házenkář Elektro Praga Jbc – hraje od minižáků, vždy převyšoval bojovností a nasazením, patří mezi nejúspěšnější střelce 2. ligy ČR .

8. KLÁRA MORAVCOVÁ – Ski klub Jablonec n.N., běh na lyžích, vítězka Jizerské 50, 30 km volně a 25 km klasicky, Skadi- loppetu na 30 km a 42 km klasicky, vítězka závodu FIS worldloppet Engandin marathón, 4. m. Konig Ludwig laufu, 5. m. na Dolomitenlauf (závody FIS wordldloppet).

7. JAKUB MULAČ – HC Vlci Jablonec, dlouholetá opora týmu, bojovný, spolehlivý, oblíbený u fanoušků. Patří k základním „pilířům“ mužstva, vychovává hokejové talenty.

6. JAN BERKA – terénní triatlon, účast na MS v terénním triatlonu „Xterra World Championship“, 89. místo celkově, 14. místo v kategorii muži 25–29 let, extrémní triatlon za velmi náročných podmínek.

5. TOMÁŠ PULÍČEK – 3. m. na MR v kategorii mužů – desetiboj. Reprezentant České republiky, bronzový medailista v desetiboji mužů.

4. LUCIE ODVÁRKOVÁ – atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, reprezentantka ČR, nejúspěšnější závodnice ligového družstva žen.

3. PAVLA HAVLÍKOVÁ – cyklistika KC Kooperativa Jablonec, reprezentantka ČR – MS 2018 – 27. místo, ME 2018 – 12. místo, SP v cyklokrosu – nejlepší umístění – Tábor – 9. místo, vítězka MČR a ČP v cyklokrosu.

2. KAMIL BŘÍŠKA – HC Vlci Jablonec, hokej, nejlepší střelec týmu, jeho průměrný bodový zisk jsou téměř 2 kanadské body na zápas. Vede v tabulce kanadského bodování II. ligy a je aktuálně nejlepším střelcem.

1. MARTINA PTÁČKOVÁ – světová šampionka – mistryně světa v hand to hand comba, SP v kickboxu 2. a 3. místo. Vícemistryně Evropy – Otevřený evropský šampionát, hand to hand combat – 2. m. WAKO German open, kickbox, – 2. m. mezinárodní závody v Sumo – 1. m. účastnice největšího protiteroristického cvičení v ČR, účastnice voj. kempu – Severoatlantické aliance (NATO), vojenské cvičení – ČR.

JEDNOTLIVEC – PROFESIONÁLOVÉ:

6. STANISLAV ŘEZÁČ – dálkový lyžař, patří mezi nejlepší světové laufaře a k legendám dálkových běhů. Za třináct hodin zvládl absolvovat trasu 220 km. Do cíle náročného závodu dojel jako třetí.

5. TOMÁŠ KRUPČÍK – ME v biatlonu – 2. a 5. m. (ind. a stih. z.) a 5. m. mixštafeta. Mistrovství světa v biatlonu na koleč. lyžích 3. m. sprint.

4. ONDŘEJ MORAVEC – MS v biatlonu na koleč. lyžích – individuální závod ve sprintu – 2. m., stíhací závod – 1. m.

3. VERONIKA VÍTKOVÁ – OH– PyeongChang 3. m MS v biatlonu na koleč. lyžích – stíhací závod – 1. m.

2. MARKÉTA DAVIDOVÁ, MS juniorů v biatlonu – individuální závod ve sprintu – 2. m., stíhací závod 1. m.

1. MICHAL KRČMÁŘ, OH – PyeongChang 2. m. MS v biatlonu na koleč., individuální závod ve sprintu – 1. m., stíhací závod – 2. místo.