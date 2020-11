Pavel Klámrt, prezident HC Vlci k aktuální situaci v klubu HC Vlci uvedl:

V jaké situaci je váš klub po ekonomické stránce? Nakolik Vás zasáhne vynucená pauza?



Již před začátkem sezony tu koronavirus s námi byl, a různě se situace mění, takže ekonomická situace v klubu určitě není stabilní. Shánění prostředků je pro nás stále obtížnější a přesvědčit v tuto chvíli sponzory, partnery, ale i státní instituce o tom investovat peníze do jakékoli části naší organizace – jak mládež i A-tým je skoro nemožné.

Následky škod vynucené pauzy budeme sčítat až po jejím ukončení, jistě ale půjdou do velkých částek.



Jak velkou ranou je pro klub opětovné zavření stadionu? Jak důležité jsou pro vás peníze z pronájmu ledu?



Naprosto devastační. Zavření sportoviště je pro nás naprosto klíčové. Nemůžeme pořádat nic, co bychom v tuto dobu dělali. Naštěstí alespoň zvládáme hráče udržet fyzicky připravené. Honza Šuráň, který u nás dělá šéftrenéra pro ně spravuje náš klubový nadčasový on-line portál e-trenink, který jim kondici hlídá.

Zimní stadion provozuje v našem městě její společnost SPORT s.r.o., která pronájmy zajišťuje a zároveň za ně peníze inkasuje. My jsme nájemci a naopak ještě nájem platíme.



Přemýšlíte o rozpuštění ledu?



Zatím ne – vzhledem k technickým parametrům našeho hřiště není možné na krátkou dobu rozpustit – znovunamražení by nebylo reálně proveditelné.



Jak jste na tom momentálně se sponzory, dotacemi a podporou od státu?



Pokud se hokej nehraje, žádný sponzor Vám zřejmě peníze nedá. Vzhledem k tomu, jak je situace nestálá, je s tím velký problém.

Náš klub oproti ostatním druholigovým týmům v podstatě na A-tým žádnou podporu nedostává a i u mládeže je oproti ostatním srovnatelným městům velmi nízká – tedy to je ovlivněno o trochu méně.



Jak moc vás současná situaci mrzí po sportovní stránce? Kdy se podle vás začne hrát?



Když se nehraje hokej, veškerá naše celoroční práce jde vniveč. Dětem i a-týmu pomalu uniká čas, který mohli strávit zábavou na ledě. Když začneme do konce roku, bude to podle mne obrovské vítězství. Obávám se ale, že by se mohlo stát, že až v roce 2021