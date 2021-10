Ale zdání klame. A tak tomu bylo i tentokrát. Domácí asi pod dojmem rychlého vedení zřejmě ztratili koncentraci a Rodos naopak zabral. Do konce první části byl stav vyrovnaný 3 : 3. Lepším týmem na ledě byli hosté.

Ve druhé části to byli oni, kdo udával tón zápasu, lépe bruslili a kombinovali. Domácí hráči bojovali, dřeli, ale chyběla přesnější nahrávka a myšlenka, která by vedla k šancím. Ty si naopak vytvořil několikrát Rodos. Jelínek v brance Vlků ale byl pozorný.

Ve druhé třetině branka nepadla a bylo jasné, že kdo v poslední třetině dá gól, tak vyhraje. Rozhodčí trochu povolili v posuzování tvrdých zákroků, na ledě se hodně bojovalo.

Osm minut před koncem se podařilo hostům využít přesilovku, šli do vedení 4 : 3, a to již do konce utkání uhájili.

Z Jablonce si Rodos odvezl tři body za vítězství. Vlci, i přes velkou snahu zápas zvrátit, to nedokázali. Chyběla jim přesnost v koncovce a lepší hra v přesilovkách. O zisk bodů se tak Vlci pokusí v dalším utkání 2. října na ledě Děčína.

HC Vlci Jablonec : HC Rodos Dvůr Králové 3 : 4 ( 3 : 3, 0 : 0, 0 : 1 )

Branky a nahrávky: 2. Kapička (Pavlů, Plíhal), 2. Hájek (Homolka, Bouřil), 3. Folda (Jursa, Mrkvička) – 9. Půhoný (Dušek, Bucek), 13. Dvořák (Vašíček), 18. Půhoný (Dušek, Tondr), 52. Půhoný (Vašíček, Moučka)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Krofta) – Abraham, Tržický, Charvát, Pavlů, Bitman, Had, Mrkvička (C) – Nevyhoštěný, Brokeš, Kačírek – Hric, Homolka, Kapička – Jursa, Folda, Plíhal – Hájek, Bouřil

HC RODOS Dvůr Králové n. Labem: Marek (3. Brázdil) – Tondr, Muška, Vašíček (C), Matějíček, Petina, Franc, Karlík, Voňka – Dušek, Ježek, Luštinec – Pocházka, Dvořák, Vácha – Moučka, Hoskovec, Valášek – Půhoný, Bucek, Havlas

Rozhodčí: Bernat – Kettner, Brož