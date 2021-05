Tak se už konečně, i když ne v plném rozsahu, dočkali také neprofesionální sportovci. Mohou začít trénovat. Mezi ty, které pandemie ochromila na víc jak rok, patří také jablonečtí hokejisté. Lockdown postihl HC Vlci ve všech kategoriích.

„S mládeží jsme byli po celou dobu v kontaktu a nabízeli jí on line formu různých cvičení a aktivit, aby hráči zůstali fyzicky fit a neztratili svalovou hmotu. Neustále jsme s nimi komunikovali a motivovali je,“ potvrdil šéftrenér HC Vlci Jablonec Jan Šuráň.

Pravidla dodržujeme, ale trénujeme!

Když se se svými svěřenci trenéři poslední dubnové pondělí už konečně setkali, hned poznali, kdo je na tom dobře fyzicky a komu se chce moc a nebo vůbec. „Na fyzické kondici hráči určitě něco tratili, někdo víc, někdo méně. Bylo to i tím, že přes zimu je náročné třeba běhat nebo jinak si kondičku udržet,“ potvrdil hlavní trenér klubu. Na malých Vlcích, i na těch větších, na dorostencích, bylo ale většinou vidět, že se těší na systematický trénink a hlavně na kamarády.



„Musíme jsme dodržovat všechna opatření, ale jsme rádi, že už jsme se s nimimohli setkat. Je vidět, že výkonnost je nižší než byla, ale nevidím žádný problém ji zase dohnat, obzvlášť u těch starších kategorií,“ dodal Jan Šuráň. Za problém ale označil u malých Vlků obecnou pohybovou motoriku, protože děti ztratily rok organizovaných motorických aktivit.

Chvíli bude trvat, než si děti znovu osvojí to, co už uměly. Náročnější to pak bude, až se v červenci dostanou na led. „Hráčské dovednosti jsou specifické a v průběhu toho roku, kdy trénovali podle on line vysílání, příliš specifické činnosti dělat ti menší nemohli. Jsem zvědavý, jak na tom budou,“ zamyslel se šéftrenér.

Na hokej už ze školky

Za dobrou zprávu na začátku postupného návratu do hokejového života bere skutečnost, že nepociťují žádné ztráty. „Naopak, přišli noví zájemci. Je to určitě i tím, že nabízíme velmi kvalitní program. Tak si k nám našli cestu také hráči z okolních klubů. Do vyšších kategorií jich určitě přibylo minimálně deset,“ argumentoval Šuráň.



Jediné, co klubu chybělo, byla možnost pořádat nábory a zajít za dětmi přímo do školek a už tam hovořit s rodiči. „Předškoláky bereme do našeho oddílu nejraději. Ale samozřejmě vítáme i žáky prvních a dalších tříd. Tento věk je pro ty, kteří si chtějí hokej zkusit, ten nejlepší,“ vysvětlil trenér. A jak je to v dalších věkových kategoriích? „Na tréninky, které jsme už v uplynulém týdnu absolvovali, přišli všichni a s nimi i několik nových,“ dodal Šuráň.

K současné přípravě využívají jablonečtí hokejisté několik sportovišť ve městě, například v Pasířské ulici. Nejmenší Vlci trénují v Lukášově, žáci, dorostenci a junioři se připravují v areálu Srnčího dolu, u sjezdovky na Dobré Vodě. Využívají také hřiště ve Wolkerově ulici. „Zatím se hráči připravují v těchto prostorách. Ale stále nemůžou využívat šatny ani sprchy. Kluci musí přijít ve sportovním a hned po tréninku odcházet,“ popsal Šuráň aktuální podmínky pro hokejisty. Když přeje počasí, tak se to vydržet dá.

Nově přibyde kondiční trenér



U těch nejmenších se nyní soustřeďují hlavně na motorické dovednosti, ty jsou teď nejdůležitější z toho, co potřebují. Pro starší děti, od žáků až po dorost, připravili novinku. Věnuje se jim kondiční trenér.

„Je to velký posun, že s námi spolupracuje odborník, který se soustředí ne na herní přípravu, ale hlavně na přípravu hráčů mimo led. Začali jsme totiž spolupracovat s Matějem Hájkem, který má velké zkušenosti ze sportovní přípravy nejen hokejistů. A u nás už teď odvádí velký kus práce,“ představil novinku šéftrenér HC.



Vlci budou až do konce června trénovat „na suchu“ a v rámci možností, které jim dávají současná omezení. „Doufáme ale, že se budeme moct brzy vrátit do vnitřních prostor, abychom využili také tělocvičnu nebo posilovnu. Dobrá zpráva pro nás je, že máme od města slíbený led už od 25. července. Postupně dostaneme na led všechny kategorie už v polovině prázdnin,“ řekl Šuráň.

Muži začnou v srpnu

Druholigový tým zatím užívá volna. Šéftrenér Šurán společně se sportovním manažerem A týmu a hrajícím trenérem Tomášem Plíhalem už ale připravují novou sezónu. „Máme několik hráčů, kteří vzešli z našich juniorů, Daniel Pechar, Honza Král, Robin Kouda a ty chceme do A mužstva zapojit. S touto vizí, zapojit juniory do A týmu, jsme mužstvo juniorů stavěli. Jádro áčka by mělo zůstat podobné a klíčoví hráči už jsou zajištění, objeví se i posila. Ale to si zatím necháme pro sebe než začnou trénovat,“ informoval o dospělých Šuráň.

Mezi klíčové borce bezesporu patří právě Tomáš Plíhal, který v poslední sezóně byl velkým lákadlem i pro fanoušky. Áčko Vlků začne trénovat od začátku srpna. V jabloneckém klubu Vlků se děje pořád něco. A to, co si před dvěma roky nové vedení klubu předsevzalo, se daří průběžně realizovat.



„Podařilo se nám propojit celý klub, založit tým juniorů, využívat vlastní hráče. Nyní připravujeme další projekt s Technickou univerzitou Liberec. Zaměří se na rozvoj hráčů,“ řekl trenér Jan Šuráň.