ZAČALI A PROHRÁVALI

Vstup do zápasu domácím hokejistům krutě nevyšel a brankář Král odjížděl na střídačku. Místo něho nastoupil Jelínek a s ním jako by přišlo více klidu na domácí hokejky. Vlci hru vyrovnávali a když přišly chyby v hostující obraně a přesilovka domácích, skóre začalo dostávat přijatelnější podobu. Minutu po obdržené třetí brance snížil na 1 : 3 Abraham.

Na ledě se začalo odehrávat trochu více bojů, rozhodčí chvílemi působili nepřesně a více štěstí se přiklonilo k domácím, když na rozdíl jedné branky snížil ve dvanácté minutě Had. To již bylo veseleji. S rozdílem jedné branky se pak nastupovalo do druhého dějství a všichni přítomní očekávali tlak Vlků.



DRACI SE NEZALEKLI

Jenže hosté se rozhodně nechtěli vzdát vedení, ba naopak. Jelínek ale byl pozorný a v jednom případě mu pomohla i tyčka. Vyrovnání však ve druhé třetině nepřišlo. Přibyla pouze vyloučení na obou stranách. A v podobném duchu se odehrávala třetí třetina. Ve vzduchu visela branka, jen se nevědělo, na kterou stranu to bude. Oba týmy k tomu měly opravdu blízko. A pět minut před koncem se štěstí přiklonilo na hokejky jabloneckých borců a v přesilové hře, po pěkné kombinaci, vyrovnal Brokeš. Zápas v rušném závěru již rozhodující branku nepřinesl, pár vteřin před závěrečným hvizdem ale přišlo vyloučení na straně Draků. A to se ukázalo jako rozhodující chvíle.



ZAPLATILI ZA CHYBU

Do prodloužení Vlci nastupovali v početní výhodě čtyři proti třem a jejich přesilovka se dočkala rychlého naplnění. Neuběhla ani minuta a Mrkvička přesnou střelou zajistil vítězství domácím borcům. Téměř tři stovky diváků tak odcházely s příjemným pocitem, že vítězství za tři body by bylo určitě lepší, ale po vývoji na začátku má tato výhra opravdu velkou cenu. A hráči si za bojovnost a snahu zasloužili potlesk fanoušků.

Trenér Plíhal po první třetiny nešetřil hlasivky. Obvyklá slova trenérů "něco jsme si v kabině řekli" tentokrát neplatilo, bylo potřeba zvýšit hlas mnohonásobně víckrát. A hrající trenér Tomáš Plíhal to po zápase potvrdil:

"Od samého začátku jsme podcenili situaci. Podle toho to taky vypadalo. Dostali jsme v prvních čtyřech minutách tři góly a to nás stálo celý zápas. Sice jsme to nakonec dotáhli, ale přišli jsme o bod zbytečně. Minule jsme to zažili my, vyhrávali jsme, soupeř dotáhl, otočil to. A dnes jsme to zažili my. Prohrávali jsme a museli jsme hrabat až do poslední minuty. Každý si myslel, že si udělá tři čtyři kanadský body, dá góly, do útoku šli, dozadu nikdo. Po první třetině už jsem zvýšil hlas víc než obvykle, abychom se vůbec nastartovali a otočili jsme zápas. Mladý už hrají druhou ligu dva roky, už by měli být taky rozkoukaní a zapojit se víc. Ve středu jedeme do Nové Paky, v sobotu hrajeme doma s Mostem. Přesvědčili jsme se, že všichni soupeři jsou těžcí. Bílina taky nebyla žádný lehký soupeř. Nemůžeme si dovolit takové podcenění od samého začátku. Potřebovali bychom jistou výhru. Dnešní situaci nás stála hodně sil. A nemáme žádný čas na odpočinek. Stále hrajeme středy a soboty. Každý týden dva zápasy jsou velká zátěž. A dnes to byly velké nervy."

HC Vlci Jablonec : HC Draci Bílina 4 : 3 po prodloužení

Třetiny: 2:3, 0:0, 1:0 – 1 : 0

Branky a nahrávky: 6. Abraham (Plíhal, Kapička), 12. Had (Abraham, Pavlů), 55. Brokeš (Plíhal, Mrkvička), 61. Mrkvička (Brokeš, Plíhal) – 3. Mašek (Kubinčák, Daniel), 3. Bartoš (Daniel, Bittner), 5. Mašek (Kubinčák)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: J. Král (od 5. min. Jelínek) – Charvát, Abraham, Tržický, Kulda, Pavlů (A), Bitman, Had, Mrkvička (C) – Homolka, Bajer, Kačírek, Hric, Brokeš, Nevyhoštěný, Jursa, Hájek, Plíhal, Kapička (A), Bouřil. Trenér: Plíhal.

Rozhodčí: Domský – Gabriel, Zmeškal. Diváci: 299