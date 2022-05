Starší závodníci již nastupovali do bojů s postupovým klíčem,“ uvedla trenérka Nikola Hetfleischová.Třináct medailí přivezli jablonečtí rychlostní kanoisté z Nymburské 500. „Ve velké konkurenci, 600 závodníků z 34 oddílů, se naše zelené dresy vůbec neztratily! Starší závodníci již nastupovali do bojů s postupovým klíčem,“ uvedla trenérka Nikola Hetfleischová.

Do mezijízdy postoupili: Aneta Černá (bky A), Vašek Vais(bci A), Filip Adamec (dci), Ondřej Zhorela (k2 žci). Do finále: Anička Breňová 4.místo (žky ml.) Jablonečtí medailisté: Roza Pospíšilová 1.místo (žky st.), Áňa Breňová a Róza Pospíšilová 2.místo (žky); Michal Voronič 3.místo (muži);Julie Svolinská 3.místo (bky C); Betty Stevenson 1.místo (bky C); Amálka Vávrová 2.místo (bkyB); Terezka Matějková 3.místo (bkyC); Vojta Resl 1.místo (bciB); Amálka a Jolana(KKK) 2.místo (bkyB)Terezka a Julie 2.místo(bkyC)Betty a Bára(CHO) 2.místo (bkyC).

Z dalších závodů, Hradeckého kilometru přivezli pro Jablonec 18 medailí. 1x stříbro a 1x bronz Breňová žačky 2009; 2x bronz Podlipná dorostenky 2007; 1x bronz Resl benjamínci B 2011; 2x stříbro Svolinská benjamínky C 20122x bronz Peroutková benjamínky C 2012; 4x zlato a 1x stříbro Voronič muži 20002x bronz Černá benjamínky A 2010+ 2x bronz Vais benjamínci A 2010.