Karlovy Vary -Volejbalisté druholigového týmu mužů změřili o víkendu síly s Karlovými Vary. Jak dopoledne, tak i odpoledne Jablonec ovládl zápasy a přivezl si dvě vítězství, čímž si upevnil vedoucí místo v tabulce II. ligy.

Volejbalové utkání. Ilustrační snímek. | Foto: Petra Slámová

Karlovy Vary – Bižuterie

1:3 (–24, 22, –10, –12),

0:3 (–23, –23, –25)



„To, že je v Karlových Varech pěkně rušná atmosféra během utkání, jsme poznali již dříve. Školní hala s nízkým stropem, guma na betonu místo palubovky a zřejmě nejlepší fandící obecenstvo v soutěži permanentně bušící do bubnů. Takže jakákoliv komunikace na hřišti je hodně obtížná,“ vyprávěl pocity z prostředí trenér Zajíček.



Přes tyto nešvary vstoupil Jablonec do zápasu velmi koncentrovaně a od počátku duelu byla vidět veliká snaha nedat soupeři ani jeden balón zadarmo. Karlovy Vary nejsou doma zvyklé prohrávat. První set byla bitva o každý bod, ale Jablonec neustále držel soupeře pod sebou, přes několik chyb ve hře a David Procházka se nemohl dostat do tempa na rozehrávce. Jablonec však koncovku prvního setu s přehledem zvládl.



Ve druhém setu bylo znát, zejména na obraně, výrazné zlepšení Bižuterie. Přesto Jablonec tuto sadu prohrál, když za stavu 20:20 vystřídal trenér po dvou chybách do té doby dobře hrajícího Pastucha. Nahradilo jej druhé „účko“ Bižuterie Tomáš Havel. Ten přišel na plac trochu chladně, následovala jeho chyba a pak zápletka ze strany rozhodčích kvůli špatnému střídání. To znamenalo ztrátu druhého setu.



Ze hry Varů bylo v těchto chvílích znát, že je ze hry obrany Bižuterie takříkajíc bezradná. To se zcela potvrdilo ve třetím a čtvrtém setu, na které budou chtít domácí hodně rychle zapomenout. Koncentrovaná obrana a přesné plnění domluveného postavení v poli znamenaly pro domácí plejery naprostou zkázu.



„Burák uhrával vše, Barčus i Patrik hráli skvěle na příjmu. Jarda Barek navíc i bezchybně na smeči. Havlis soupeře ničil poctivým blokem od lajny a jeho rány z druhého sledu byly jako z jiné soutěže. Domácí na toto neměli žádnou odpověď. Malý prostor se našel i pro Lukáše Prokopha, který potvrdil, že servis umí. Cenné vítězství po výborném výkonu pro nás znamenalo, že jsme nevážili dlouhou cestu k „oplatkářům“ zbytečně,“ zhodnotil povedený závěr prvního zápasu Zajíček.



Sestava dopoledního zápasu: Procházka, Burian, Pastuch, Střižík, Jakubíček, Barek, libero: Horčička, Střídali: Havel, Prokoph.



Do odpoledního zápasu si Bižuterie dovolila luxus v podobě změny tří hráčů dopolední sestavy. Na druhý blok šel Petr Dupač místo Martina Jakubíčka, Tom Pastuch na smeč místo Buriana a na náhru Rückensteiner. Přesto bylo zřejmé, že se dopolední „Waterloo“ asi opakovat nebude, na to jsou Karlovy Vary totiž příliš zkušený tým. Jablonec však nechtěl šanci na výhru jen tak pustit k vodě. Tom Pastuch začal velmi dobře na příjmu i uhrávce a celé první dva sety držel Jablonec svého soupeře na „malý distanc“, který jsme vždy v koncovkách dokázali zkušeně potvrdit.



Karlovy Vary se však začaly trochu trefovat do okének jablonecké obrany, ale nápravou vždy byla stoprocentní uhrávka Havla a Jarda Barek držel výborný příjem.



V koncovce třetího setu Jablonec trochu polevil a tonoucí domácí se začali stébla chytat. „Pižla obdržel velmi spornou žlutou kartu a místo vedení 22:20 to bylo opačně. V koncovce se na síť vrátil Burák a Čert na náhru a zápas jsme opět v koncovce dokázali uhrát,“ oddychl si Zajíček.



Sestava odpoledne: Rückensteiner, Pastuch, Barek, Havel, Dupač, Střižík, libero: Horčička, střídali: Burian, Procházka.



Poděkování si zaslouží také skvělé a korektní publikum, které domácí tým hnalo neustále kupředu, i za ztraceného stavu. Zejména však v dopoledním duelu. „Odpoledne oba týmy sklidily potlesk ve stoje za bojovný a pěkný volejbal,“ pochvaluje si atmosféru jablonecký kouč.



„Výsledek vypadá jednoduše, ale realita byla poněkud jiná. Opět jsme potvrdili, že umíme hrát týmově a naše obrana je pro soupeře docela problém. Hráli jsme výborný volejbal a myslím, že naše vítězství bylo naprosto zasloužené,“ zhodnotil vítězné zápasy Zajíček.