TJ Netolice-VK Malá Skála 3:0 (21,21,16)

První set byl lehce nervózní a tým Malé Skály se nedokázal chytit téměř na žádné herní činnosti a mladý tým prohrává tedy první set 25:21. Druhy set o něco lepší, ale stále se nedaří zejména na přihrávce, což nahrávači neumožňuje rychlou hru středem. Naopak tým Netolic je na přihrávce téměř bezchybný a trefuje se do servisu tak, jak potřebuje. Další set tedy Netolice opět vítězi 25:21. Ve třetím setu trenér Malé Skály lehce pozměnil sestavu, ale ani to neplatí na zkušený tým Netolic, který se stále drží své bezchybné a pestré hry a téměř bez problému vyhrává s velkým rozdílem 3. Set v poměru 25:16 a vyhrává tak celé utkání 3:0.



Sestava: Pastuch, Mařík, Preisler, Chum, Kovář, Macháč a libero Folprecht. Střídali: Hořák, Červa, Melich, Vronský, Novák, Vacík, Holubec





TJ Netolice- VK Malá Skála 3:1 (-19,24,21,18)

Do druhého zápasu nastoupili Skalští v lehce pozměněné sestavě a od začátku soupeře přehráváli a dostali ho pod sebe, díky čemuž soupeř začal dělat více chyb a přestalo se mu dařit, jako v prvním zápase. Díky tomu vyhrála Malá Skála první sadu poměrem 19:25. Ve druhém setu se soupeř od začátku pomalu vracel k jeho hře z prvního zápasu. Set byl napínavý do posledního balónu a ve vyrovnané koncovce Skalští podlehli 26:24. Do třetího setu oba týmy nastoupili naplno už od začátku. Netolice se ale vrátili k jejich výbornému servisu a precizní přihrávce, což mělo dopad na horší příjem Malé Skály a opět obtížné ztrátování po kůlech. Cely set byl vyrovnaný až na koncovku kdy se Netolice odtrhly a dohrály tak 3. Set 25:21. Čtvrtý set se už ze strany Malé Skály podobal výkonu z prvního zápasu a tým nebyl schopný udržet krok do koncovky s domácím celkem. Netolice tedy vyhrály, i čtvrtý set 25:18 a slavily druhé vítězství.



Sestava: Mařík, Preisler, Červa, Vacík, Macháč, Melich a libero Vronský. Střídali: Pastuch, Novák, Chum, Folprecht, Hořák, Holubec, Kovář

Příští týden 15.10.22 zajíždí Maloskalští na palubovku záložního extraligového týmu z Karlovarska, doma se představí 22.10.22 od 11 a 15 hodin proti týmu Sokolova.