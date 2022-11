VK Malá Skála A - Tj Sokol Mnichovo Hradiště 0:3 (-19,-23,-17)

První set nezačal pro hráče trenéra Preislera vůbec dobře. Domácí do zápasu vstoupili ve vlažnějším tempu a to vyústilo v příliš mnoho chyb a to konkrétně na příjmu a v poli. Tím si hosté vytvořili už ze začátku setu tří až čtyř bodový náskok, který volejbalisté Malé Skály už nedokázali zvrátit na svou stranu a prohrávají první set 19:25.

Druhý set začal stejným průběhem jako set první, domácí se potáceli s horší přihrávkou a méně efektivním útokem, ovšem v půli setu se dokázali vzchopit a zatlačit soupeře zlepšeným servisem a srovnat tak bodové manko před koncovkou, ve které stejně přichází dvě malé chyby na straně domácích a díky tomu prohrávají těsně 23:25.

Do třetího setu nastoupily hráči Malé Skály s lehce obměněnou sestavou, která měla za úkol zvrátit nepříznivý vývoj zápasu. Ovšem ani přes změny se trenéra Preislera se Maloskalští nedokáží natolik prosadit proti soupeřovi, aby si vytvořili větší bodový náskok. Hosté v průběhu a v koncovce posledního setu ukazují velmi dobrou efektivitu svých servisů, na který Maloskalský tým nedokázal odpovědět a třetí set prohrává 17:25 a celý zápas 0:3.

Sestavy: Preisler, Chum, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střídali: Novák, Holubec, Melich, Hořák a Vronský

VK Malá Skála A - Tj Sokol Mnichovo Hradiště - 2:3 (24,-22,-29,17,-13)



Do druhého zápasu vlétli Maloskalští hned od začátku, kdy soupeře zásobovali velmi kvalitním podáním se kterým měli hosté velké problémy, ale i přes slibný začátek si domácí svými vlastními chybami dokázali set zkomplikovat. Díky lepší koncovce setu si velmi kvalitní obranou a skvělými zákroky v poli nakonec urvali první set na svou stranu 26:24.

Ve druhém setu opět rozhodovali maličkosti, jak hosté tak i hráči z Malé Skály si dokázali vytvořit jedno až dvoubodový náskok, o který se vzájemně přetahovali po zbytek setu, který se rozhodl až v koncovce, kdy přes nasazení a obětavost domácích hráčů nezvládli koncovku a prohrávají druhý set 22:25.

Třetí set se začal poněkud vyhrocovat spornými balóny, ale i těsné auty zapříčinili to, že se opět rozhodovalo v koncovce, která se táhla až do stavu 29:29 kdy rozhodli dvě chyby domácích což znamenalo prohru třetího setu 29:31.

Do čtvtého setu vstoupili domácí bleskově a zaskočili soupeře zlepšeným servisem, zejména střídající Tomáš Červa povznesl domácí k jasné výhře ve čtvrtém setu 25:17.

Pátý set neboli tie break rozhodovalo několik maličkostí. Ze začátku se domácí i hosté přetahovali o každý bod. Za stavu 13:13 přišla velká chyba v podobě nepřijatého servisu a následně i útoku do zámezí. Domácí prohrávají pátý set 13:15 a tak i celý zápas končí 2:3.

Zápas okomentoval univerzál domácího celku Tomáš Pastuch: "Je potřeba se v nadcházejících zápasech vyvarovat situacím, kdy si vypracujeme náskok, který následně zbytečnými chybami velmi rychle ztratíme. Tyto situace leckdy rozhodují nejen o vítězství v setu ale i v celém zápase."



Sestava: Preisler, Chum, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střádali: Novák, Holubec, Melich,Červa, Hořák a Vronský