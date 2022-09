VK Lvi Praha B – VK Malá Skála 1:3 (32,-29,-13,-25)

Do utkání s mladým celkem Lvů vstupujeme družstvo Malé Skály opatrně a s respektem. Horší přihrávka neumožňuje uhrát důležité balóny, v poli se často nedokáže dohodnout a téměř celý set dotahuje soupeře. Obrat přichází v koncovce, kdy si pomalu začínají věřit a obrací důležité body na svou stranu. Zlepšují podání, kdy začínají soupeře trápit zejména kvalitní „plachtou“. Závěr dospěje až do stavu 31:30, kdy Maloskalští bohužel nedokáží kvalitně zaútočit a prohrávají první set 32:30. Druhý set je o poznání lepší. Tlačí „plachtou“, která zafungovala v předešlém setu a věří si i více na útoku a na příjmu. Dolů je však často dostávají série nevynucených chyb, které se na této úrovni neodpouští. Opět se dostávají do koncovky, kterou však tentokrát vyhrávají 27:29 a vyrovnávají stav utkání na 1:1 na sety. Třetí set si věří a nepouští soupeře téměř k ničemu. Daří se v útoku zejména na hlavním kůle, kde hru diktuje smečař Chum a ze středu, kde jsou blokaři z pod Pantheonu téměř stoprocentní. Soupeř nedostává šanci a několikrát je překvapen razantní smečí blokaře Maříka z otočky, kdy se trenér hostů Malán nestačí divit. Maloskalští vítězí 13:25 a obrací stav utkání na svou stranu. Čtvrtý set však povolují a soupeře vrací opět do hry. V závěru se však začíná koncentrovat na zbytečné nevynucené chyby a vítězí 23:25 a zároveň i celé utkání 1:3 na sety, což nikdo před utkáním nečekal. V tomto zápase je nutno vyzdvihnout práci mladého nahrávače Patrika Preislera, který se velice rychle zorientoval v malé tělocvičně a zásoboval smečaře přesnými nahrávkami.

SESTAVA – Preisler, Macháč, Mařík, Pastuch, Chum, Kovář a libero Folprecht. Střídali – Melich, Novák, Hořák a Vronský

TJ Sokol Dobřichovice – VK Malá Skála 3:0 (22, 19, 17)

Do druhého utkání nevstoupila Malá Skála příliš dobře, kdy tvoří mnoho nevynucených chyb hlavně v útoku. V polovině prvního setu se však otrkává a začíná bojovat o každý balón. Na pozici smečaře nastupuje nestárnoucí Pastuch, který uhrává důležité balóny z hlavního kůlu. Daří se „ztrátovat“ důležité balóny a držet krok se soupeřem. Několikrát v setu se i dostává do vedení. Poté hráče z Malé Skály však začne trápit soupeřův razantní servis, který často přihrává s dotykem o nízký strop v hale a série nevynucených chyb na servisu, kdy se několikrát povedlo zkazit i 4 servisy v řadě. Bojuje se však o každý balón a soupeř nedostává nic zadarmo. První set nakonec po vyrovnané bitvě 25:22 bere družstvo Dobřichovic. Začíná se druhý set! Hosté se pokouší odstranit chybovost hlavně na servisu, kdy se však snižuje kvalita a razance. Soupeř nemá s přihrávkou servisu sebemenší problém. Snaha vyrovnat se zkušenějšímu družstvu Dobřichovic se daří hlavně na útoku, kde mají hosté z Malé Skály velice dobrou úspěšnost. V koncovce však opět přichází na řadu série razantního podání ze strany volejbalistů Dobřichovic a druhý set vítězí v poměru 25:19. Třetí set je jako přes kopírák s druhým setem, kdy Skalští prohrávají 25:17 a zároveň i celý zápas 3:0 na sety. V šatně se pak všichni shodli, že mají ze zápasu dobrý pocit, kdy dokázali udržet tempo s velmi zkušeným týmem hrající pravidelně o přední místa v tabulce první ligy.

SESTAVA – Preisler, Macháč, Mařík, Melich, Chum, Kovář a libero Vronský. Střídali – Pastuch, Novák a Folprecht