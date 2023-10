Volejbalistům Malé Skály začala soutěž II. ligy. Pro letošní sezonu je Malá Skála opět nalosována do skupiny B, oproti loňské sezoně, kdy byla účastníkem skupiny A, ve které nakonec obsadila čtvrté místo. Hned na úvod sezony zajížděli hráči Malé Skály k nepříjemnému soupeři do Hronova.

Volejbal Malá Skála 8.10. | Foto: Dagmar Březinová

MAREK BUKOVJAN

Hronov - Malá Skála 3:1 (19,22,-18,22)

Hned od úvodních výměn prvního zápasu byla na hráčích Malé Skály vidět velká nervozita, ze které pramenilo mnoho nevynucených chyb. Domácí tým brzy převzal otěže zápasu a v prvním setu, kdy se volejbalistům Malé Skály nedařilo v podstatě nic, si v jednu chvíli vybudoval náskok až deseti bodů. Trenér Preisler musel tedy reagovat na nepříznivý vývoj zápasu a už v polovině prvního setu se do hry dostala většina hráčů z lavičky.

Do druhého setu nastoupili Maloskalští v lehce obměněné sestavě. Bylo z jejich strany vidět zlepšení, avšak Hronov navázal na velmi dobrý výkon z prvního setu a spolehlivě ovládl i druhou sadu. Ve třetím setu se konečně podařilo hostujícímu týmu zkoncentrovat a dostat hronovské hráče bodově pod sebe. Ti si přestali tolik věřit na útoku a po velmi dobře zvládnuté koncovce Malá Skála snížila na 1:2 na sety.

Čtvrtý set byl velmi vyrovnaný. Oba týmy předváděly pohledný volejbal a přetahovaly se o každý bod. Před koncovkou setu se podařilo Hronovu odskočit na rozdíl tří bodů. Náskok si domácí udrželi až do konce setu a velmi dobrou hrou tak hned na úvod sezony připsali volejbalistům Malé Skály první prohru.

Sestava Malá Skála: Novák, Pastuch, Chum, Macháč, Mařík, Kovář, libero Folprecht. Střídali: Preisler Patrik, Holubec, Kinský, Anděl, Bukovjan

Hronov - Malá Skála 1:3 (-21,27,-17,-15)

Do druhého zápasu vstoupili volejbalisté Malé Skály výrazně lépe než do dopoledního zápasu. Od prvních výměn bylo na hráčích vidět, že mají do zápasu více chuti. Průběh prvního setu byl velmi vyrovnaný a za stejného stavu na obou stranách se vstupovalo i do koncovky. V ní přisel na podání Anděl, kterému se podařilo uštědřit domácímu týmu dvě esa, na které nedokázal zareagovat, a tak úvodní set druhého utkání brali hosté.

Druhý set kopíroval průběh prvního. Ve velmi vyrovnané koncovce měl ale více štěstí Hronov, a nakonec esem ukončil druhý set ve svůj prospěch. Od třetího setu už byla hra nad sítí jednoznačně v režii borců z Malé Skály, kteří si od úvodu vypracovali několikabodový náskok. Výborně vycházela souhra nahrávače Nováka na středu sítě, kdy se na útoku prosazoval zejména hostující kapitán Mařík. Ten přidal i velmi slušný počet bodových bloků a Maloskalští šli s přehledem do vedení 2:1 na sety.

Na začátku čtvrtého setu se ještě domácí snažili nepříznivý stav zvrátit a vynutit si tie-break, ale hráči Malé Skály poctivě ztrátovali a nenechali tak soupeři vytvořit si nějaký výrazný náskok. Velmi dobře zvládnutou druhou půlkou čtvrtého setu dovedli zápas do vítězného konce a připsali si tak důležité první tři body do tabulky.

Sestava Malá Skála: Novák, Pastuch, Chum, Holubec, Mařík, Kovář, libero Folprecht. Střídali: Preisler Patrik, Macháč, Kinský, Anděl, Bukovjan. Trenér: Preisler Petr



První zápasy na domácí půdě odehrají Maloskalští již v sobotu 14. října proti nováčkovi z Letovic od 10 a 14 hodin v hale ZŠ.