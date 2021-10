Na sobotní zápas se lépe vyspaly domácí volejbalistky, které zlepšeným výkonem především na servisu a v útoku nedaly první dva sety Bižuterii šanci, i když koncovka druhého setu byla již vyrovnaná a naznačila další vývoj utkání. Bižuterie se vyrovnala na příjmu s tvrdým podáním soupeřek, a to vedlo především ke zlepšení útočné činnosti. Hráčky Bižuterie vývoj utkání otočily, projevila se jejich lepší fyzická kondice. V dramatické koncovce rozhodujícího pátého setu zvítězily 16:14.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.