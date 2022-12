V sestavě Kladna se ocitlo i několik hráčů s extraligovými zkušenostmi, a tak se dalo očekávat, že jejich hra nebude odpovídat předposlednímu místu v tabulce.

Kladno – VK Malá Skála 3:2 (25:23, 19:25, 23:25, 28:26, 15:10)

Začátek zápasu byl nervózní z obou stran, nicméně i přesto si volejbalisté Malé Skály vypracovali v polovině setu přibližně pětibodový náskok. Tento náskok ovšem díky nevynuceným chybám prohospodařili a soupeř se dostal rázem do vedení. I přes drtivý finish zpoza koncové čáry se tento set Skalákům zvrátit nepodařilo. Ve druhém setu skalští volejbalisté využívají špatných příjmů domácích a srovnávají stav na 1:1. Ve třetím setu volejbalisté Malé Skály pokračují v tlaku na podání a polehoučku si vypracovávají několikabodový náskok. Za zmínku stojí precizní pipe, kterým Chum zvedl ze sedadel v hledišti své rodinné příslušníky. Snahy domácích o zdramatizování utíná trenér Preisler, který do hry opět posílá zkušeného smečaře Macháče, který několika tvrdými útoky ukončuje třetí set. Ve čtvrtém setu domácí volejbalisté stabilizovali svůj příjem a skóre se přelévalo ze strany na stranu. Nicméně do koncovky šli Skaláci ve vedení 22:19. Bohužel další tři rozehry si připisuje domácí Kladno a nakonec i celý čtvrtý set. V pátém setu došlo k situaci, která je k vidění spíše v ženském volejbale. Za stavu 3:6 pro domácí Kladno nedokázali skalští volejbalisté kvalitně přihrát 9 servisů v řadě a bylo po zápase. Slabou útěchou byl alespoň jeden bod do tabulky.

Sestava Malé Skály: Preisler, Chum, Mařík, Kovář, Macháč, Melich, libero Folprecht a Vronský. Střídali: Holubec, Anděl

Kladno – VK Malá Skála 2:3 (20:25, 18:25, 25:18, 26:24, 11:15)

Do druhého zápasu došlo na straně volejbalistů z Malé Skály ke změně v základní sestavě, když své nahrávačské prsty oprášil Folprecht a začali gejzíry signálů. Na postu libera ho nahradil Anděl. Než se stačili domácí z této změny vzpamatovat prohrávali 2:0 na sety, které měli oba podobný průběh. Skalští volejbalisté si vypracovali vždy na začátku setu dostatečný náskok, který už poté pouze udržovali. O přestávce po druhém setu dochází k mávnutí kouzelného proutku a třetí set začínají skalští volejbalisté za stavu 6:0 pro domácí. Toto manko se již nepodařilo smazat a šlo se do čtvrtého setu, ve kterém se bojuje o každý bod až do stavu 24:24. Bohužel volejbalisté Malé Skály kazí svůj servis, následně se jim nepodaří bodově zaútočit a na řadu přichází desátý a poslední dnešní set. Po mobilizaci posledních sil za stavu 7:7 odskakují Maloskalští volejbalisté o tři body a dostávají domácí pod tlak. Posledním hřebíčkem do rakve Kladna je, když se blokaři Maříkovi podaří hlavou vybrat ulívku domácího nahrávače.

Sestava Malé Skály: Folprecht, Chum, Mařík, Kovář, Macháč, Melich, libero Anděl a Vronský. Střídali: Holubec, Preisler

Skalští volejbalisté si tak se svým soupeřem rozdělili body rovným dílem a příští sobotu 17.12. je čeká poslední letošní zápas, kdy na své palubovce přivítají volejbalisty z Domažlic.