To nejlepší z mužského volejbalu se připravuje v Jablonci na ME

Reprezentace je v Jablonci | Foto: Březinová Dagmar



Jablonec n. N. – „V Jablonci jsme dlouhodobě spokojení, a to jak v městské sportovní hale, tak v hotelu Břízky. Nejen muži, ale i ženy, reprezentační tým, tady tráví soustředění častěji. Máme tady výborné podmínky," odpověděl na otázku, proč volejbalová reprezentace zamířila právě do Jablonce, Jiří Popelka, manažer týmu.

A jak vypadá tréninkový den?

Začínáme ráno zdravou snídaní. Celý den se stravujeme zdravě. Pak čeká kluky dvou až tříhodinový trénink v hale a v posilovně. Pak zase zdravý oběd. Dneska jsme třeba měli výborné kuřecí stehno s rýží. To byli kluci spokojení. Pak mají dvě hodiny přestávku, polední klid. A odpoledne je čeká zase až tříhodinový trénink, při kterém se už více věnují volejbalu. Potom večeře, regenerace a kolem třiadvacáté hodiny uléhají.

Využíváte také výběhy do okolí hotelu nebo Jablonce?

To záleží na trenérovi. V minulosti jsme měli trenéry, se kterými jsme běhali kolem přehrady nebo směrem k biatlonistům na kolečko. Teď máme španělského trenéra, který takový trénink nepraktikuje. Jsme více v hale, kde se věnujeme rychlostním prvkům.

Je tady celý reprezentační tým nebo pouze výběr?

V Jablonci je kompletní tým. Čeká nás největší část sezóny, ve které se připravujeme na kvalifikaci na mistrovství Evropy. To nejlepší, co v Čechách ve volejbale je, je právě teď tady.

A jsou to nováčci, posily nebo ti zkušenější hráči?

Oproti minulosti jsme kádr hodně obměnili. Máme pět nováčků, kteří hrají od května v reprezentaci poprvé. Teď už mají zkušenosti ze světové ligy, ve které hráli. Máme nový, mladý tým, se kterým musíme hodně pracovat.

Jak si trenér posily vybírá?

Trenér reprezentace sleduje, jak si vede hráč v domácí lize nebo v zahraničí a pak si o něm zjišťuje další informace. Zavolá jeho trenérovi, sleduje videa se zápasy, ve kterých vytipovaná budoucí posila hraje. Objíždí také zápasy v Čechách nebo i v zahraničí a na nich si vybírá. Každý má pro výběr nových hráčů svoji koncepci. Někdo staví na vysokých a silných hráčích, někdo na šikovných. My musíme ale vycházet z reality, která je u nás k dispozici. Až tolik si vybírat nemůžeme. Pracujeme v reprezentaci s nejlepšími hráči, kteří v republice teď hrají.

Koho můžeme jmenovat jako současná volejbalová esa?

Určitě jsou to teď hráči Liberce, kteří vyhráli extraligu, třeba Jakub Janouch. U nás to ale není zase až tak o individuálních výkonech, ale o celém týmu. Pochválit bych mohl kohokoliv z nich. Jakuba Janoucha ale asi místní milovníci volejbalu znají nejvíce.

Jaké jsou tedy vaše šance?

Kvalifikaci hrajeme každé dva roky a není jednoduché kvalifikačními turnaji projít.

Máme před sebou Estonsko, Makedonii a Rumunsko. Víme, že Estonsko hrálo na posledním mistrovství Evropy výborně. Je naším největším protikandidátem. Ale také víme, že my máme mladé mužstvo, které už předvedlo vynikající výkony. A my chceme, aby během kvalifikace hrálo ještě lépe. A děláme pro to v přípravě maximum. Pevně věřím, že postoupíme. Když budou všichni hráči zdraví, tak i v druhém kvalifikačním turnaji, který budeme hrát právě v jablonecké hale, budeme lepší, vyhrajeme a postoupíme.

Kdy vás čekají první zápasy?

První kvalifikační turnaj hrajeme třináctého až sedmnáctého září v Rumunsku. Další víkend pak v Jablonci. Ale fanouškům volejbalu se tady už představíme v přípravném zápase šestadvacátého srpna od osmnácti hodin, kdy se městské sportovní hale u přehrady utkáme se soupeřem ze Švédska. Bude to oficiální zápas s rozhodčími a se vším, co k němu patří. Tak doufáme, že nás místní fanoušci přijdou podpořit.