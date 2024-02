Jablonecká rezerva už je v plné přípravě. Po přátelském utkání proti A týmu Pěnčína hraje v sobotu 10. února s béčkem Sparty. A vyrazí za ním do Vrchlabí, kde mužstvo absolvuje zimní soustředění. Bude to, jak uvedl jablonecký trenér Benjamin Vomáčka, pro jeho tým nejtěžší zápas přípravy. V Jablonci se fanouškům předvede v sobotu 17. února. Na hřišti v Mozartovce nastoupí proti Povltavské. A pak je čeká ještě generálka na soutěž, v Turnově se utká s A mužstvem Turnova.

Tradiční přátelák na umělce v Břízkách se trenérovi Vomáčkovi líbil.

"Je to náš tradiční přátelák. Byl to pěkný, dobrý, solidní fotbal. Každý tým hraje jinou soutěž, tomu odpovídala kvalita mužstev. Vyhráli jsme, jsme rádi, šance byly na obou stranách. Ve druhém poločase, díky tomu, že Pěnčín měl trochu uzší kádr a my už máme za sebou část přípravy,byl rozdíl znát. Vyhráli jsme zaslouženě. Pěnčín na tom byl hůř fyzicky. Ale utkání určitě splnilo na obě strany to, co se od něj očekávalo, byl to kvalitní přípravný zápas."

Jablonec vyzval na závěr přípravy divizní Hamry a pakuje se do Turecka

"My teprve začínáme základní část přípravy. Začínme druhý blok. Juniorský tým Jablonce je už v jiné fázi své přípravy. První poločas byl velmi kvalitní, byl jsem spokojený s přístupem hráčů i se hrou. Prohráli jsme ho 1:0, udělali jsme jednu malou chybu. Výborný výkon předvedl náš gólman Dimitrij Irasov. Hrál se velmi dobrý fotbal. Pak začalo hustě sněžit, terén byl těžký. My jsme nebyli v plném počtu, nemohli jsme tak prostřídat, jak bychom chtěli. Někteří naši kluci byli v devadesátiminutovém zatížení. A to se projevilo na našem výkonu ve druhém poločase. Začali jsme trochu odpadat kondičně. A naopak soupeř ještě prostřídal, oživil hru. Sice jsme prohráli, ale pro nás to splnilo to, co jsme očekávali. Hráli jsme s kvalitním soupeřem," okomentoval utkání trenér Pěnčína Emil Šafář.

Každý hráč má stejnou šanci, říká trenér jablonecké rezervy

Jeho tým začal druhou část přípravy, trénuje třikrát týdně. V plánu má přátelské zápasy proti Kosmonosům, Kladnu, Dolnímu Bousovu.

Pěnčínské áčko, jak uvedl trenér doprovází nějaké změny. "Ondra Šedý léčí zranění, snad bude v pořádku a v březnu naskočí do přípravy. Pepa Pour je na zkoušce v Přepeřích a vede si dobře. To je pro nás ocenění naší práce, když se posune do třetí ligy. Ondra Doležal hrál v dnešním zápase také dobře. Ještě bychom chtěli sestavu okysličit, ale to se teprve bude tvořit," uvedl kouč Pěnčína. Až do prvního mistráku čekají jeho svěřence přátelská utkání každý víkend.