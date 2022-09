Je to po řadě let nejmenší účast domácích závodníků. Nejlepší výchozí pozici na zisk některé z medailí mají v průběžných tabulkách dva závodníci LIAZU. V běhu na 800 m Richard Hübner, který je druhý a svým časem 1:57.91 je mezi třemi, kteří zaběhli čas pod dvě minuty.

Druhým velkým kandidátem na zisk medaile je Daniel Novotný ten je třetí v tabulkách v disku a sedmý v kouli. Každé umístění dalších závodníků do osmého místa bude velkým úspěchem. V žákyních bude bojovat jediná závodnice Emilie Hornová ta má velkou šanci se probojovat do finále v bězích na 60 m a 150 m. Velkou šanci na dobré umístění budou mít také štafety 4x60 m a 4x300 m. Do celé akce bude zapojena celkem stovka organizátorů. Pro jablonecké pořadatele to bude největší akce pořádaná v rámci oslav 75 let jablonecké atletiky.

Závody začínají v sobotu v 11,30 tyčkou žákyň, v 11,50 proběhne slavnostní zahájení. V neděli pokračují závody od 9,30 hodin. "Dobré zázemí budou mít také diváci v areálu Srnčí důl, kde se utkají závodníci v hodu kladivem. Na stadionu bude také instalována velká obrazovka a celý program bude možné sledovat na streamu ČAS. Předpověď počasí nemá závodníkům moc přát ale věříme, že to všichni bez problémů překonají," říká předseda atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris.