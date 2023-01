Celek z Netolic vsadil vše na jednu kartu a tou měl být dělový servis, kterým bude rozbíjet hradby Pantheonského hradu. To se však ukázalo jako neúčinné. Když hosté náhodou některý ze svých nacvičených servisů převalili přes síť, domácí jej s přehledem přijímali a vraceli soupeři zpět v podobě tvrdých smečí. I díky dobrému servisu a neprostupné obraně nedávali soupeři šanci si přivézt z malebné vesnice jakýkoliv bodový zisk. Hostě se však ani za stavu 2:0 na sety nevzdávali a prokázali touhu si nějaký ten bodík urvat na svou stranu. Díky zlepšenému servisu, kterým zatlačili na hráče Malé Skály, snížili stav setů na 2:1. Domácí hnaní kupředu početnou fanouškovskou základnou ani na chvilku neuvažovali o tom, že by se mělo něco z jejich plánů zkomplikovat. Dokázali se ujmout vedení hned od začátku čtvrtého setu a v celém jeho průběhu si svůj náskok poctivě kontrolovali. Díky dobrému příjmu podání, rychlé hře středem sítě a kvalitním útokům smečařů, si domácí hráči z pod Pantheonu mohli nechat zapsat do tabulky první tři body roku 2023 za vítězství 3:1.

Sestava: Novák, Chum, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střádali: Preisler, Holubec, Melich a Anděl

VK Malá Skála A – Volejbal Netolice 3:2 (14,-24,-23,15,17)

Do druhého zápasu, tak jak je zvykem, poslal trenér Preisler lehce obměněnou sestavu. Hned začátek zápasu nenasvědčoval tomu, že by měl být výsledek jiný než v ranní zápase. První set si na svou stranu připisují vcelku rychle domácí a vše nasvědčuje tomu, že si z údolí od řeky Jizery Jihočeši neodvezou ani bod. Opak byl pravdou, jak se později ukázalo. Hosté hrající rychlý volejbal, zejména díky precizně organizované hře jejich nahrávače nastartovali stroj a srovnali stav na 1:1 a tak se opět začínalo takřka od nuly. Třetí set se opět nesl v duchu jasného vedení domácích hráčů, nakonec se v koncovce, ale radovali hosté. Domácí vedli 18:11, poté však úřadovali za koncovou čarou nejlepší Netoličtí hráči a donutili trenéra Preislera tahat esa z rukávu. Ani střídání v průběhu koncovky třetího setu nepomohla a tak se měnily strany za stavu 1:2 pro hráče z jihu Čech. Maloskalští nechtěli odevzdat svou kůži soupeři lacino a tak díky svému nasazení a vpuštění čerstvých hráčů z lavičky srovnali stav na 2:2. Rozhodující pátý set přinesl nebývalé drama. Emoce na obou stranách sítě jasně ukazovaly, jak obě družstva stojí o to si dva důležité body do tabulky připsat. Vyrovnaná koncovka setu se zastavila až za stavu 19:17, kdy svým kvalitním servisem zariskoval benjamínek Červa a rozhodl tak o tom, že cenných pět bodů zůstane na Malé Skále.

„Jsem rád, že se nám začátek druhé poloviny soutěže povedlo zachytit připsáním pěti cenných bodů do tabulky“ zhodnotil na konci utkání trenér Preisler.

Sestava: Preisler, Chum, Mařík, Melich, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střádali: Novák, Holubec, Pastuch, Červa a Anděl

Už v sobotu 21. ledna se na Malé Skále představí záložní tým extraligového Karlovarska. A druhou polovinu své soutěže odstartují i maloskalské ženy, které přivítají vedoucí tým své soutěže Lokomotivu Liberec. Začátky utkání jsou od 9 a 11 hodin.

Michal Novák