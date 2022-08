Jste organizátorka turistických akcí v Jablonci nad Nisou. Co všechno tato „funkce“ obnáší?

Jsme parta přátel, pro které pokud není jiná akce nakonec i sama někdy pořádám výlety. Ale nejen já, kdokoli z nás něco naplánuje, e mailem nebo sms se svoláme, který den, čas a dopravu a vyražíme. Někdy jedeme 3, jindy nás je třeba 10. Kdo má čas a chuť jede. Můj plán je dvoudenní přechod Lužických hor. Pro partu přátel jsem v r. 2019 uspořádala krásný výlet do Brna, nakonec nás bylo 16. Termín jsme plánovali dle termínu prohlídky vily Tugendhat, pak Špilberk či Brněnská přehrada. To bylo opravdu krásné.

Jaký je Jablonec a jeho okolí pro turisty?

Jablonec je ideální místo pro turistiku. Jak ti nároční, tak ti, méně nároční si tady najdou to, co je pro ně příjemné nebo přijatelné. Na všechny strany v okolí Jablonce se dá udělat kratší nebo delší výlet. Stačí se někam přiblížit autobusem nebo vlakem a vrátit se do Jablonce nebo obráceně někam dojít a zpět dojet. Nemusíme hned jezdit na výlety jen autem, navíc veřejná doprava se nabízí, protože nemusíme dělat okruhy, abychom se dostali k autu. Krásné výlety jsou z Bedřichova, lehce se projdete přes Rádlo až do Vratislavic, nebo naopak z Hodkovic, totéž je na jinou stranu okolí Železného Brodu, Semil. Další krásné výlety jsou k Harrachovu.

Nabízí hodně zajímavostí?

Jablonecké okolí nabízí hodně zajímavostí. Poslední dobou zkrášlují své okolí i dobrovolné spolky ve vesnicích či městech. Velmi známé a krásné akce jsou třeba v Nové Vsi nad Nisou, o které se stará spolek NOS – tj. Novoveský okrášlovací spolek, ale to je jen jeden z mnoha. Jsem si jistá, že moc lidí nezná své blízké okolí. Například v lese za Dolní Černou Studnicí je upraveno okolí pramene Žernovníku, Tj. potok, který se po 11 km vlévá v Železném Brodě do Jizery. Ale tam v lese upravili krásnou Mordýřskou studánku. V loňském roce se obce Lučany, Jindřichov a Horní Maxov spojily v projektu Stezka svobody. Na 12ti km trase naleznete 12 sloupků se skleněnou krychlí s citátem. Na druhou stranu je i Eldorádlo velmi příjemná procházka celým Rádlem s hezkými zastaveními. Přímo v Jablonci Rýnovicích nad školou je soukromý park s krásnými menhiry. Nebo ve Smržovce křížová cesta s kresbami Petra Urbana stojí také za vidění a hlavně za přečtení citátu u každého zastavení.

Které by si neměli návštěvníci tohoto regionu nechat ujít?

Na to je těžké odpovědět, co člověk, to jiný zájem. Ale turistické zajímavosti např. nová rozhledna Světlý vrch nad Tanvaldem. To je krásná trasa z Tanvaldu do Josefova Dolu. Nad Tanvaldem je i další nová hezká rozhledna Malý Špičák. Příjemné posezení je i v nově vybudované odpočívadle nad Skuhrovem s krásným výhledem na Trosky. Stačí si zadat kudy z nudy a každý si může vybrat , co by rád navštívil.

Dovedou se turisté na svých výletech chovat tak, jak mají?

Opět těžké odpovědět jednoduše. Jsou takoví, kteří se chovají tak, aby chránili přírodu, ale pak jsou takoví, kterým životní prostředí neříká nic a tak odhodí vše, co už nepotřebují. Nechápu to, když si dokážu přinést svačinu či pití, tak prázdný obal nebo lahev či plechovku pohodí v lese a nedokážou si to odnést a vyhodit do tříděného odpadu. Někdy to je hrozné, co vše po cestách vidíme.

Věnují se turistice spíše rodiny s dětmi nebo senioři?

Je velice potěšující, že se turistice nebo výletům věnuje stále více lidí všeho věku. Na svých cestách potkáváme jak seniory, tak mladé lidi, či celé rodiny.

Kdy jste se začala věnovat turistice Vy a proč?

Jsem holka z vesnice, takže od dětství jsme byli stále venku, ale že bychom cíleně chodili na výlety to tehdy moc nebylo. Když jsem se nastěhovala s manželem do Jablonce, tak jsme se snažili o víkendech chodit s děti do přírody. Moc se nám to líbilo, ale členem oddílu TJ Bižuterie, odbor turistiky jsem se stala až v roce 1997, kdy mě v práci oslovila kolegyně, že mají místo v busu u zájezdu do Jeseníků a tak jsem jela i s dcerou. A tím začala moje turistika. Dokud jsem chodila do práce, tak to nebylo tak časté, ale co jsem v důchodu, tak chodíme 2x až 3x týdně. Baví mě to, že jsem v přírodě, s přáteli a že poznávám nová místa. Všude jsou krásná místa. A ač nyní nachodíme více než 100 km měsíčně, tak jsou stále místa, která neznám. V době kovidu jsme chodili ještě více, takže za rok 2021 jsem pouze na výletech ušla celkem 1400 km, nejvíce v měsíci dubnu 170 km. Bylo nám líp venku v přírodě než sledovat ty depresivní zprávy o kovidu. Letos jsem zatím ušla 400 km, nejvíce opět v dubnu. Od roku 2013 jsem se stala členkou i Přátel přírody. A tím se mi turistika rozšířila o cyklistiku.

Jak dlouho už se jí věnujete?

Turistice se organizovaně věnuji již 25 let.

Co se Vám na ní líbí?

Jsem v přírodě, s přáteli a poznávám nová místa. Navíc jsem sběratelka turistických vizitek, kterou mají všechna zajímavá místa.

Co jste už zajímavého navštívila a co byste na Jablonecku doporučila?

Pro náročné bych doporučila třeba přechod z Bedřichova do Hejnice přes Holubník. Náročné, ale krásné. Pro méně náročné třeba přechod z Dolní Černé Studnice, přes pramen Žernovníku, Krásná, Dupanda do Železného Brodu. To vše jsem také sama absolvovala.

Kam se chystáte v létě a co máte ještě vůbec v plánu v rámci turistiky?

Nedávno jsem navštívila s TJ Bižuterie Hrubý Jeseník. krásné místo, kde jsem byla podruhé za život. V půlce května jsem byla s Přáteli přírody na kola do Brd, pak na pár dní na Pálavu, pak Itálie, v červenci kola Litomyšl, v srpnu týden do Tater, to zase s jinou skupinou a pak znovu přátelé přírody a pěší Šumava a kola Jižní Čechy. Mimo Tater a Itálie to jsou pětidenní výlety.

Jak jsou vůbec turisté v Jablonci organizovaní?

Nevím, zda znám všechny organizace, ale členem jsem u TJ Bižuterie, oddíl turistiky a pak ještě Přátelé přírody. Několikrát jsem byla na výletech i s TJ Tatran. O dalších oddílech nevím.