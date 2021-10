Účast na republice na závěr zhodnotil vedoucí družstva žákyň Filip Horký: „Už od začátku sezony jsem viděl, že družstvo žákyň má velký potenciál. Věřil jsem v úspěch v podobě MČR, což se nakonec podařilo i přes nervy ve finále kraje, kde jsem nemohl nasadit tři silné atletky. Osmé místo v republice je úžasný výsledek a musím říct, že jsem si závody s holkami velmi užil. Musím jim poděkovat za skvělé výkony a super atmosféru během všech závodů. Věřím, že mladší členky družstva to do příštího roku povzbudí a budou chtít zopakovat letošní úspěch. Děkuji také všem trenérům, kteří mi pomáhali během závodů.“

Závodu se zúčastnilo ještě několik dalších závodnic, které sice nedokázaly dosáhnout na body, ale užily si skvělou atmosféru mistrovství ČR. Svůj individuální závod na 3000 metrů chůze bohužel nedokončila Nela Christova, ale byla následně členkou B štafety na 4 x 60 metrů. V běhu na 60 metrů si zaběhla členka „A“ štafety 4 x 60 metrů Aneta Loudová čas 8,97 s. V závodě na 150 metrů si zaběhla osobní rekord další členka krátké „A“ štafety Ellen Trosbergová (20,13 s). Natali Drobná a Anežka Donátová se postavily na start osmistovky, kde se lépe dařilo první jmenované (2:56,54 vs. 2:59,11 minut), obě dívky se představily také ve štafetách. Své první žákovské překážky si zaběhla Veronika Kreysová (20,55 s) následně byla členkou krátké i dlouhé štafety. V běhu na 1500 metrů překáže se ukázala Eliška Šafářová, jež závod nedokončila, ale zaběhla si následně krátkou štafetu na 4 x 60 metrů.

V závěru soutěže se dařilo i krátké štafetě na 4 x 60 metrů, která ve složení Ellen Trosbergová, Aneta Loudová, Aneta Marková a Tereza Marková donesla kolík do cíle na pátém místě (31,95 s). Další osobní rekord padl v podání Jany Csizmáziové na 1500 metrů překážek, kde turnovská naděje doběhla šestá (5:38,57 minut). Po zranění svalu se ve velkém stylu vrátila Tereza Marková, jenž si v běhu na 300 metrů vylepšila osobní rekord o více jak vteřinu na 42,51 sekund a vybojovala sedmé místo.

