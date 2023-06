Jablonecký automobilový závodník Libor Milota se o víkendu pustí do nové výzvy své kariéry. Na maďarském okruhu Hungaroring se totiž zúčastní závodů seriálu International GT Open, který patří mezi nejprestižnějí šampionáty pro vozy GT3 na světě.

Jablonecký závodník Libor Milota | Foto: ESET Cup/ Petr Frýba

Libor Milota věří, že ho nová zkušenost do budoucna obohatí.

"Těším se jako malé dítě. Musím říct, že to zní moc hezky už jen když se to vysloví. Nějaký ten rok už se na závodních tratích pohybuji a věřím, že se budu schopen ve všem zorientovat. Jdu do toho ale s pokorou a respektem a bude se snažit, aby se všechno povedlo," nemůže se Milota dočkat nadcházejícího víkendu.

Do podniku na Hungaroringu vstoupí Milota s osvědčenou technikou. Pojede totiž s vozem Mercedes-AMG GT3, se kterým účinkuje již od roku 2019 v závodech středoevropského ESET Cupu. Zde patří ke špičce třídy GT3, která je královskou třídou mezi GT vozy. Jeho největší úspěch přišel loni, kdy se stal nejen šampionem sprintových závodů GT3, ale i celého seriálu.

V Maďarsku bude Milota hájit barvy stáje Mirage Motorsport a zabojuje o body do hodnocení AM. Jeho cílem bude především nasbírat zkušenosti.

"Přál bych si, abychom nasbírali i zkušenosti do dalších závodů. Věřím, že nám to pomůže posunout se o kousek vpřed. Nejenom mně jako jezdci, ale také celému týmu. Bude tu totiž konkurence, ke které se dá vzhlížet a něco od ní odkoukat," dodává.

Kromě sběru zkušeností bude chtít Milota pochopitelně dosáhnout i na co nejlepší výsledek. Ten ale v tomto případě nebude tím nejdůležitějším.

"Určitě tam nejedu, abych to jenom odkroužil. Byl bych spokojen, kdybych skončil v první polovině své třídy. Daleko větší cenu ale pro mě bude mít, když budeme odjíždět s pocitem, že jsme nic nezkazili a pracovali, jak nejlépe jsme uměli. Něco takového pro mě má velkou hodnotu. Umístění jsou sice důležitá, přicházejí však až následně," říká.

Závody International GT Open budou pro Milotu nejvýznamnějšími v jeho dosavadní kariéře. Se závoděním původně začal na silničních motocyklech. V nich dosáhl největšího úspěchu v roce 2008, kdy se stal mistrem republiky ve volné třídě nad 600 ccm. Poté ale při dopravní nehodě zahynul několikanásobný mistr republiky v kategorii Superbike a současně Milotův mentor Ondřej Lelek, se kterým se Libor v začátcích své kariéry účastnil vytrvalostních závodů. Milota poté získal pocit, že už to bez jeho parťáka není ono a že dosáhl svého motocyklového vrcholu. Proto se rozhodl motocyklové závodění opustit.

Netrvalo ovšem dlouho a Milota se objevil na okruzích znovu - tentokrát s autem. Zpočátku se účastnil seriálu Carbonia Cup, nejprve s Nissanem GTR a poté s Porsche 997. Se druhým zmíněným vozem se v roce 2016 stal vítězem Carbonia Cupu v hodnocení skupiny B. Poté už jeho kroky vedly do ESET Cupu. Zde se před svým přesunem do Mercedesu AMG GT3 účastnil vytrvalostních závodů spolu s Milanem Galášem ve voze Porsche 911 GT3 Cup.

Na Milotově kontě najdeme i další zajímavé zkušenosti. Společně s jediným českým pilotem ve F1 Tomášem Engem si zazávodil v Thajsku. V roce 2020 pak vybojoval druhé místo při závodě americké série FARA v Homesteadu s prototypem Praga R1T.

Při podniku International GT Open na Hungaroringu čekají na Milotu dva závody. Zatímco v sobotu absolvuje sedmdesátiminutový závod, v neděli bude mít na programu hodinové klání. Zde Milota poměří síly s celkem 33 dalšími vozy. Obě jízdy pro něj budou výzvou mimo jiné i proto, že je odjede sám. Ve většině zbylých aut se jak v sobotu, tak v neděli prostřídají dva jezdci.

Zatímco v sobotu se bude závodit od 14, 25 hodin, v neděli od 14 hodin. Oba závody bude možné sledovat živě prostřednictvím oficiálního YouTube kanálu International GT Open.