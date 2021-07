Závod na krátké trati, tzv. middle, se konal v úterý vpodvečer v těžkých horských terénech. Světová špička se pohybovala u Smržovky pod horou Buková ležící v nadmořské výšce 836 metrů.

Muži absolvovali 5,4 kilometru s převýšením 320 metrů (a 24 kontrolami), ženy se popasovaly s 4,5 kilometry a převýšením 260 metrů (a 20 kontrolami).

Největší potlesk si vyslechla Tove Alexanderssonová. Tahle švédská hvězda si připsala už třetí zlato na šampionátu. "Udělala jsem dvě docela velké chyby na začátku, ale snažila jsem se zůstat klidná a soustředit se na orientaci," prohlásila.

Povedlo se. Její vítězný čas 38:12 zdaleka žádná ze soupeřek neohrozila. "To jsem nečekala," zmínila.

Druhé místo a stříbro brala Andrine Benjaminsenová z Norska. Bronz mohla uzmout Jana Knapová. V cíli se usmála, s časem 40:36 byla spokojená. Její dobrý pocit brzy vystřídal zmar. Po vyčtení čipu se ukázalo, že nejlepší Češka posledních let orazila špatnou (pátou) kontrolu.

"Ne, to není možný," reagovala 30letá rodačka z Pardubic. Vztekle zahodila mapu. Bohužel… GPS záznam ukázal, že se v kamenité oblasti nechala zmást a namísto ženské kontroly označené kódem 70 orazila mužskou kontrolou s číslem 54.

"Nemám slov, nepohlídala jsem si to. Je to obrovské zklamání, které mě strašně mrzí," řekla.

Škoda, obrovská škoda. Češi naposledy brali medaili v roce 2012.

Fanoušky potěšila alespoň Denisa Kosová, jež obsadila osmou příčku. "Zkazila jsem začátek. Nechci být přehnaně kritická, ale nebylo to ono," poznamenala. Do elitní desítky se prosadila také Adéla Indráková, která skončila devátá. "Byla jsem nervózní, nejsem spokojená," dodala třetí z Češek.

Téhle dvojici pomohl fakt, že po úvodních dohledávkách je doběhly soupeřky z Norska, respektive Švédska. Vytáhly se s nimi.

Švýcaři konečně slavili zlato

Napínavý průběh měl také závod mužů. Na jeho konci se na louce nad Smržovkou hlasitě rozezněl alpský zvonec jednoho ze švýcarských fanoušků. Důvod byl nasnadě: Matthias Kyburz, zástupce státu s bílým křížem na vlajce, se po pěti letech vrátil na trůn.

"Byla to zrádná trať, ale snažil jsem se držet přímý směr. A běžel jsem rychle. Když jsem při průběhu arénou slyšel, že vedu, hodně mě to nakoplo," zmínil 31letý závodník, který rozšířil svou sbírku zlatých medailí na pět. Stříbro vybojoval Gustav Bergman, pro bronz si hodně překvapivě donifišoval Ukrajinec Ruslan Glibov.

Z domácích nadějí se nejlépe vedlo Pavlu Kubátovi, který obsadil čtrnáctou příčku, čímž dosáhl životního maxima. Někdejší světový šampion z juniorské kategorie sice běžel pomaleji, ale plynule. Neudělal výraznější chybu. "Snažil jsem se, co to šlo. A jde to," usmál se závodník, jenž hájí barvy klubu OK 99 Hradec Králové.

Více se očekávalo od Miloše Nykodýma. Jenže zaváhal hned v úvodu, kdy ve skalním masivu dlouho hledal třetí kontrolu. "Rozhodilo mě to. Už jsem věděl, že je po závodě," uvedl brněnský rodák, jemuž nepomohl ani dlouhodobý trénink v Jizerských horách.

Trápili se i další, například Olav Lundanes. Norský obhájce titulu dokonce závod vzdal. A méně zkušení běžci končili v cíli s propastnou ztrátou - třeba Slovák Medard Feder za nejlepšími zaostal o půl hodiny.

Šampionát pokračuje ve čtvrtek, závodníci se přesunou do ještě těžších skalnatých terénů v Kokořínsku. Centrum pro štafety a následně i klasickou trať vyroste v Heřmánkách poblíž Doks.

Mistrovství světa v orientačním běhu

Krátká trať ve Smržovce:

Muži: 1. Kyburz (Švýc.) 39:31, 2. Bergman (Švéd.) -40, 3. Gibov (Ukr.) -47, …14. Kubát -5:09, 21. Nykodým -9:01, 36. Křivda (všichni ČR) -12:22.

Ženy: 1. Alexanderssonová (Švéd.) 38:12, 2. Benjaminsenová (Nor.) -2:21, 3. Aebersoldová (Švýc.) -3:21, …8. Kosová -5:30, 9. Indráková -5:38, Knapová (všechny ČR) - diskvalifikována.