"Myslím, že se to bude dětem líbit, je to paráda, vyšlo nám počasí a účastníků je dost," zazněla slova Jany Boučkové, autorky nové akce v Železném Brodě s názvem Iron boy, iron girl, když nejmenší závodníci a závodnice ukončili první disciplínu. Vylejzali z brouzdaliště, aby se vydali na druhou disciplínu nového závodu Iron boy, Iron girl.

A ti, kteří na železnobrodské koupaliště dorazili jako doprovod, její slova potvrdili. Akce se zúčastnilo přes padesát dětí, které si chtěly vyzkoušet svoje schopnosti hned ve třech disciplínách. A protože jim přálo počasí, nejprve vlezly do bazénu, ti menší do brouzdaliště, když splnily první úkol, pospíchaly ke koloběžkám a absolvovaly vytýčenou trasu kolem bazénu. No a jako poslední je čekal běh v prostorách koupaliště.

Kluci i děvčata závodili na maximum a poznali, že zmáknout tři disciplíny vůbec není legrace.

"Největší kámen úrazu byl ubout se, když vylezli z vody a šli si pro koloběžky. Takže se tady na rychlosti trochu podepsala i šikovnost. Není to jen o tom, jestli jsou rychlí, mrštní, ale taky jako jsou šikovní a obratní i jinak. I manipulace s koloběžkou dá zabrat. Jsem ráda, že jsme si vyzkoušeli tento první ročník. Určitě chci závod doladit a přála bych si, aby se v Brodě stal tradicí a příští rok dorazilo více dětí i dalších zájemců. Informace dostaly už letos všechny školy."

Tuto akci má Jana v hlavě už spoustu let. Jen se do ní zatím nepustila. Přála si, aby v Brodě vznikla nová soutěž s tradicí. Toto byl její nultý ročník. Určená je pro děti všech věkových kategorií, od nejmenších až po středoškoláky. A věku jsou také přizpůsobené tři disciplíny.

"Účastníci absolvují běh na jeden kilometr, mladší jen na pět set metrů. Potom pojedou na koloběžce stejnou vzdálenost a chybět nebude ani plavání na pětadvacet nebo padesát metrů. U mladších ročníků to ale bude běh v brouzdališti," popsala průběh sportovní trojkombinace autorka a organizátorka.

A nultý ročník se vydařil. Někdo si sáhl na dno svých sil, někdo úsměvem absolvoval všechny tři sporty. Ale nikdo neodešel bez ceny a hezkého pocitu, že si vyzkoušel a zmákl něco úplně nového.