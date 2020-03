Jablonec n. N. - Ještě před několika dny všechno běželo. Nikdo si nemyslel, že to bude jinak. Sportovní život se zastavil.

sportovní život se zastavil | Foto: Dagmar Březinová

Přerušené nebo ukončené soutěže, individuální trénink, otázka peněz na nájem, reakce rodičů a přání, aby se všechno brzy vrátilo do starých kolejí. To jsou aktuální myšlenky a přání trenérů, vedoucích týmů, představitelů sportovních klubů. Všichni ale souhlasí, že zdraví je to nejdůležitější a bez něj si člověk sport neužije.

Jaroslav Kletečka, sekretář FK Železný Brod: Slyšel jsem, že je to omezené na 30 lidí. V krajském přeboru je mužů dvakrát 11 hráčů a 3 rozhodčí, delegát, pořadatelé v KP minimálně 8 osob. A to nepočítám náhradníky. Takže se do limitu nemůžeme vejít a podobné to bude i u ostatních kategorii. Takže podle mě se fotbal úplně zastaví.

Šimon Sobotík, trenér fotbalistů TJ Lučany: Je to velice aktuální otázka, jelikož jeden z našich hráčů bydlí v domě s první potvrzenou nakaženou v Jablonci nad Nisou. Avšak tento hráč ještě neví, jaká opatření vůči němu budou uplatněna. K tomu aktuálně řešíme, jak naložíme s plánovaným přátelským utkáním, které máme ještě hrát s Rapidem Liberec v Harcově. Samozřejmě to máme tak, že zdraví je přednější. Budeme tedy dodržovat opatření vlády, kraje i města. V tuto chvíli těžko říct, jak se věci vyvinou.

Petr Kopal, vedoucí fotbalového týmu TJ Desná: Asi nemá cenu v tomto případě polemizovat s nařízením vlády, musíme to vzít jako fakt. Co se týče dalšího vývoje soutěží, budeme se řídit pokyny našich nadřízených orgánů FAČR, ČAS, ČUS.

Jaroslav Strnad, prezident FC Pěnčín: Funkcionáři jak profesionálních tak amatérských klubů by měli společně s řídícími orgány být solidární k vládním opatřením a potlačit své případné ambice ve prospěch zdárného vyřešení situace. Tato krizová situace by měla lidi více spojit a uvědomit si životní priority. Jsem přesvědčený, že tato současná negativní situace většinu z nás nasměruje k lepším budoucím krokům jak v životě, tak ve fotbale. Amatérské týmy tato situace vlastně, na rozdíl od profesionálních týmů, nijak zásadně neovlivní.

Jiří Najman, viceprezident FC Pěnčín: Je to velký problém pro fotbal a jiné sporty. Co se týče našeho týmu budou kluci alespoň trénovat. Pohárové utkání v Lomnici nad Popelkou se samozřejmě zrušilo. Doufejme, že soutěž začne co nejdříve. To si přejí určitě všichni, kteří do fotbalu dělají. Jak dál se uvidí. Hlavní je zdraví, to platí pro všechny, nejen pro hráče.

Dušan Molitoris, předseda atletického oddílu TJ LIAZ: „Je to velmi nepříjemná situace pro každý sportovní oddíl. Atletický oddíl TJ LIAZ má za sebou jednu z nejúspěšnějších halových sezon jak po stránce výkonnostní, tak i organizační. Plánovali jsme další přípravu v našich podmínkách, ale ta bude značně narušená nemožností využít tréninkové podmínky na stadionu a v hale. Omezení je podle nás nezbytné, ale zdraví nás všech musí být na prvním místě. S novými podmínkami se musíme vyrovnat . Život se nedá zastavit a katastrofickým scénářům je třeba tímto opatřením předejít.

Jana Boučková, majitelka Fit Studia v Železném Brodě: Naši činnost tato situace velmi ovlivní. Nevím, jak budeme platit nájemné, musíme mít zavřeno, naše prostory jsou součástí sportovních center. Ovlivní to přípravu na nominační soutěže, tréninky.. Zdraví nás všech je důležitější a pevně doufáme, že se situace brzy uklidní. Ještě si moc přeji,a by i klienti byli vstřícní a měli pochopení. Budeme hledat nové termíny pro Hry všestrannosti Dětí na startu, plánovat nová soustředění a měnit přípravu pro ME. Je to nemilá situace, musíme být zodpovědní.

Vladimír Zajíček, člen výboru volejbalového oddílu TJ Bižuterie: „Jsme velmi smutní, trenéři i hráči a hráčky. Chceme hrát, ale cítíme, že mimořádná situace, vyžaduje mimořádná opatření. Proti opatřením současné vlády v souvislosti s pandemií, nemohu nic namítat. Těžko v této situaci hledat motivací pro sport na pozadí ohrožení zdraví. Věřím, že s pevnou optimistickou myslí, vše společně překonáme.“

Tomáš Fabián, šéftrenér mládeže Florbal Koberovy: Koronavir nás ovlivnil všechny, jak trenéry, tak i hráče. Už v pondělí jsme museli zrušit plánovaný florbalový turnaj starších žáků u nás v Železném Brodě, s tím, že tréninky mládeže budou pokračovat neustále v běžném provozu. Včera jsem psal všem, aby mi sdělili, kdo všechno vycestoval za posledních 14 dní mimo naše území a všem hráčům, kteří někde byli jsem zakázal s odvoláním na rozhodnutí vedení Florbal Koberovy docházet na tréninky až do konce března 2020. Dnes ráno jsem, s ohledem na sílící vlnu viru, veškeré tréninky mládeže zrušil a to až do odvolání. Počítám, že se bude jednat o dobu minimálně do konce března. Odezva na uvedené kroky je od rodičů velmi pozitivní a ještě jsem se nesetkal s negativní odpovědí, za což velmi děkuji.“

Tomáš Svolinský, RK Dragons Jablonec (Dračí lodě): „Pro náš sport je teď jasné, že přijdeme minimálně o dva závody Českého poháru a budoucnost je nejasná. V této sezóně nás čeká ME na Ukrajině a MS ve Francii, tak uvidíme. Zdraví všech lidí je prioritou, sport je jen zábava. Jinak trénovat můžeme vesele dál a to je pro nás nejvíc.

Miroslav Riedel, Vem Camará Capoeira, hlavní trenér a vedoucí oddílu: Kromě zrušení tréninků do odvolání vlády jsme byli nuceni zrušit i velkou akci, která měla být za 14 dní v jablonecké Městské hale, kde mělo páskovat přes 230 capoeiristů z ČR. Dále Česká Asociace Capoeiry musela zrušit MČR dospělých a juniorů v dubnu v Hořicích. Otazník visí i nad květnovém MČR dětí v Olomouci Uvidíme, jak se situace bude nadále vyvíjet a věřit, že se brzy vše vrátí do normálu. I za dané situace s veškerým nařízením vlády souhlasím a za takové řešení situace u nás v ČR jsem rád Respektuji je a také se rád k těmto opatřením za náš oddíl připojím! Nebudeme zadávat důvod k šíření infekce a budeme tak chránit bezpečnost nás trenérů, rodičů i dětí. Jsem velmi rád, že vláda dělá tyto veškeré kroky a věřím, že tím bude mnoho občanů ochráněno od toho hnusného viru. Dále bych k tomuto sdělil, že těm co nedodržují karanténu, bych okamžitě dal obrovskou pokutu neboť v současné chvíli je ohleduplnost vůči nám občanům velmi potřeba.

Aleš Cholenský, manažer týmu skicrossu TJ Bižuterie:

Souhlasím se slovy zástupce volejbalistů TJ Bižuterie Vláďou Zajíčkem. Nicméně jsem se před týdnem v neděli vrátil ze Švýcarska z Evropského poháru, a myslím, že to politici řeší daleko víc než sportovci.

Nikde jsem nezaznamenal, že by to měl být zásadní problém pro sportovce. Samozřejmě pro nás je to již tak relativně špatná sezona, co se týká sněhu pro domácí závody. A zároveň toto rozhodnutí je pro nás složité v následném tréninku. Přijali jsme tato opatření jako disciplína skicross.